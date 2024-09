ŁKS – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

ŁKS – Wisła, typy bukmacherskie

ŁKS i Wisła Płock to dwie drużyny z ambicjami związanymi z walką o awans, które mają też plan, aby prezentować piłkę nożną ładna dla oka. Przed bezpośrednim starciem obie ekipy w tabeli Betclic 1. Ligi dzieli różnica tylko czterech punktów. 21 oczek ma zespół z Płocka, a 17 punktów to bilans łodzian. Rywalizacja na stadionie w Łodzi zapowiada się zatem pasjonująco. Tym bardziej że obie ekipy ostatnio nie przegrywały. W przypadku Nafciarzy ciekawe jest to, że wygrali sześć z ostatnich dziewięciu meczów w roli gościa w 1 Lidze. Niewykluczone, że podobny scenariusz będzie miał miejsce w rywalizacji łodzian z płocczanami. Mój typ: Wisła Płock wygra.

ŁKS – Wisła, ostatnie wyniki

Ekipa Jakuba Dziółki przystąpi do poniedziałkowej potyczki, mając za sobą zwycięstwo w Pucharze Polski z Gromem Nowy Staw (2:0). ŁKS tym samym szybko wrócił na zwycięskie tory po ligowym remisie z Bruk-Betem Termaliką (2:2). Wcześniej łodzianie pokonywali między innymi Wisłę Kraków (3:1) czy Pogoń Siedlce (2:0).

Tymczasem ekipa Mariusza Misiury została w środku tygodnia wyeliminowana z krajowego pucharu przez Wartę Poznań (0:1). Z kolei w rozgrywkach ligowych Wisła Płock zremisowała ze Stalą Rzeszów (1:1). Ogólnie jednak w Betclic 1. Lidze drużyna z Orlen Stadion jest bez przegranej od czterech meczów.

ŁKS – Wisła, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wywalczenie trzech punktów w poniedziałkowym starciu mają gospodarze. Typ na zwycięstwo ŁKS-u kształtuje się w wysokości 2.25. Remis wyceniono na 3.35. Z kolei opcję na ewentualną wygrana Wisły Płock oszacowano na 2.97. Przy okazji rywalizacji drużyn Ireneusza Jakuba Dziółki i Mariusza Misiury można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic, podaj kod promocyjny GOALPL.

ŁKS Łódź Wisła Płock 2.25 3.35 2.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2024 13:47 .

ŁKS – Wisła, typ kibiców

ŁKS – Wisła, sytuacja kadrowa

Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka na stadionie w Łodzi. Gospodarze do swojej potyczki przystąpią najpewniej w najmocniejszym zestawieniu. Tym samym można liczyć na grę między innymi takich graczy jak: Mateusz Mokrzycki czy Pirulo. U gości nie będzie mógł natomiast wystąpić Andrias Edmundsson. To jedyny zawodnik, będący poza grą w zespole z Płocka.

ŁKS – Wisła, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu ŁKS – Wisła Płock zacznie się o godzinie 19:00 i będzie emitowana na antenie TVP Sport, a także w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Maciej Iwański i Adam Marciniak. Online spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

