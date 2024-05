PressFocus Na zdjęciu: Ilja Szkurin

ŁKS Łódź Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2024 18:42 .

ŁKS Łódź – Stal Mielec, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę, na stadionie imienia Władysława Króla w Łodzi, odbędzie się starcie pomiędzy ŁKS-em Łódź a Stalą Mielec w ramach 34. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie nie ma większego znaczeniu dla ostatecznego układu tabeli. Zespół Marcina Matysiaka nie zdołał się utrzymać w lidze, wygrywając w całych rozgrywkach raptem pięć meczów. Rycerze Wiosny zajmują ostatnie miejsce. Łodzianie będą mogli liczyć na wsparcie swoich wiernych kibiców w ostatniej ligowej potyczce. Stal pod wodzą Kamila Kieresia przyjedzie do Łodzi z nadzieją na zdobycie punktów, które pomogą im zająć w najlepszym wypadku 9. lokatę w tabeli.

Ze względu, że gospodarze będą chcieli godnie pożegnać się z Ekstraklasą, to uważam, iż trzy punkty powędrują do podopiecznych Matysiaka. Stal wygrała w bieżącym roku zaledwie jedno spotkanie, a miało to miejsce w lutym ze Śląskiem Wrocław (1:0). Mój typ: Wygrana ŁKS-u.

ŁKS Łódź – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Łodzianie do domowej potyczki ligowej podejdą po pięciu porażkach z rzędu. W miniony weekend ŁKS uległ Zagłębiu Lubin (1:2). Wcześniej przegrał z Piastem Gliwice (0:4), Śląskiem Wrocław (1:2), Górnikiem Zabrze (1:4) oraz Lechem Poznań (2:3). Tymczasem piłkarze Kieresia notują notują serię dwóch remisów z rzędu. W poprzedniej kolejce bezbramkowo zremisowali z Pogonią Szczecin, a wcześniej z Górnikiem Zabrze (1:1). Na tę chwilę Biało-niebiescy plasują się na bezpiecznym jedenastym miejscu.

ŁKS Łódź – Stal Mielec, historia

Ostatni bezpośredni mecz tych zespołów miał miejsce w lutym tego roku w ramach 17. kolejki. Wówczas po trzy punkty sięgnęli mielczanie, którzy ograli ŁKS (1:0) po trafieniu Ilji Szkurina. W 2022 roku drużyny trafiły na siebie w Pucharze Polski, a górą była Stal, która ograła łodzian po rzutach karnych.

ŁKS Łódź – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Kursy na sobotnie starcie są niezwykle wyrównane. Typ na wygraną ŁKS-u wynosi mniej więcej 2.65, natomiast podział punktów został wyceniony na około 3.40. Natomiast na triumf gości współczynnik oscyluje na poziomie 2.49. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

ŁKS Łódź – Stal Mielec, typ kibiców

Kto wygra mecz? ŁKS Łódź 78% Remis 0% Stal Mielec 22% 9 + Głosy Oddaj swój głos: ŁKS Łódź

Remis

Stal Mielec

ŁKS Łódź – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

W kadrze moczowej gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Jakuba Letniowskiego, Michała Mokrzyckiego oraz Huseina Balicia. Nieobecny również będzie Dani Ramirez, który z Zagłębiem Lubin otrzymał czwarty żółty kartonik w sezonie. Z kolei po stronie gości nie ma żadnych nieobecności.

Kontuzje i zawieszenia ŁKS Łódź Zawodnik Powrót Jakub Letniowski Fizyczny dyskomfort Niepewny Michal Mokrzycki Fizyczny dyskomfort Niepewny Husein Balić Fizyczny dyskomfort Niepewny Daniel Ramirez Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

ŁKS Łódź – Stal Mielec, przewidywane składy

ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Stal Mielec Kamil Kieres ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi 5 Marcin Flis 7 Mateusz Bakowicz 9 Kay Tejan 15 Antoni Mlynarczyk 21 Stipe Juric 25 Michal Kolba 30 Oskar Koprowski 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 34 Alex Cetnar 37 Mateusz Stepien

ŁKS Łódź – Stal Mielec, transmisja meczu

Spotkanie ŁKS-u ze Stalą Mielec będzie transmitowane w Canal+online, a skomentują Szymon Przedpełski oraz Michał Trela. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu już w najbliższą sobotę (25 maja) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.