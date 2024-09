fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

ŁKS – Wisła, typy i przewidywania

ŁKS najgorsze ma już wyraźnie za sobą. Po bardzo słabym początku sezonu łodzianie zdołali się odbić i zaliczyć serię czterech wygranych z rzędu, która pozwoliła im awansować do górnej połowy ligowej tabeli. Na przeciwnym biegunie znajduje się Wisła Kraków, która właśnie spadła do strefy spadkowej. Rozegrała trzy mecze mniej względem większości drużyn w lidze, ale wciąż nie jest to wynik, który może satysfakcjonować. Biała Gwiazda miała walczyć o awans do Ekstraklasy, a póki co jest bardziej zamieszana w walkę o utrzymanie.

We wtorek odbędzie się zaległy mecz pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi. ŁKS podejmie Wisłę przed własną publicznością. Krakowski klub do tej pory dominował większość swoich rywali, ale w kluczowych momentach zawodziła skuteczność niemal wszystkich piłkarzy. W roli faworyta podejdą więc do tej rywalizacji łodzianie. Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

ŁKS – Wisła, ostatnie wyniki

ŁKS cieszy się serią czterech kolejnych wygranych. Wykorzystał sprzyjający terminarz i rywali z niższej półki, aby poprawić swój dorobek punktowy i sytuację w tabeli. W minionej kolejce łodzianie ograli Pogoń Siedlce 2-0, a wcześniej także Odrę Opole (1-0), Chrobrego Głogów (3-0) i Wartę Poznań (4-2). Na wyróżnienie zasługuje fakt, że w trzech ostatnich meczach nie stracili choćby jednego gola. Z 13 punktami zajmują siódme miejsce w tabeli.

Wisła Kraków pogrąża się w bylejakości. Z sześciu ligowych spotkań wygrała tylko jedno – z Ruchem Chorzów (3-1). Od tego czasu Biała Gwiazda zaliczyła trzy mecze bez zwycięstwa, remisując z Arką Gdynia (2-2) oraz Kotwicą Kołobrzeg (1-1), a także przegrywając w ostatniej kolejce z Wartą Poznań (0-1). Znajduje się aktualnie w strefie spadkowej, mając sześć punktów w dorobku. Wisła odpadła ponadto z europejskich rozgrywek po dwumeczu z Cercle Brugge.

ŁKS – Wisła, historia

W minionym sezonie tym drużynom nie było dane się ze sobą mierzyć, bowiem ŁKS występował w Ekstraklasie. Ostatnie spotkanie odbyło się jeszcze w 2023 roku, przed awansem łodzian. Na wyjeździe Wisła poległa po bardzo emocjonującym widowisku 2-3. W rundzie jesiennej w Krakowie również kibice mogli być świadkami ciekawego meczu, który zakończył się podziałem punktów po remisie 2-2. Ostatni raz Wisła ograła ŁKS w 2020 roku. Wówczas obie ekipy grały w Ekstraklasie.

ŁKS – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta wtorkowego meczu. Mimo słabej formy i gry na wyjeździe nie wykluczają, że to Wisła Kraków sięgnie po trzy punkty. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.48. W przypadku ewentualnej wygranej ŁKS-u Łódź jest to 2.50. Kurs na remis wynosi z kolei 3.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź Wisła Kraków 2.53 3.50 2.50

ŁKS – Wisła, przewidywane składy

ŁKS: Bobek, Głowacki, Tutyskinas, Gulen, Dankowski, Kupczak, Mokrzycki, Arasa, Pirulo, Feiertag, Młynarczyk

Wisła: Cziczkan, Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Mikulec, Carbo, Igbekeme, Starzyński, Duarte, Kiss, Rodado

ŁKS – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną ŁKS-u 11% Remisem 11% Wygraną Wisły 78% 9 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną ŁKS-u

Remisem

Wygraną Wisły

ŁKS – Wisła, transmisja meczu

Zaległy mecz 1. kolejki Betclic 1. Ligi między ŁKS-em a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 19:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Możną ją śledzić również dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do starcia, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

