Liverpool FC – LASK Linz: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2023)

Liverpool – LASK Linz: przewidywania

Przed nami mecz lidera z ostatnim zespołem tabeli grupy E Ligi Europy. Liverpool na Anfield zmierzy się z zespołem austriackiego LASK. Oba zespoły są na przeciwległych biegunach europejskiej rzeczywistości. Gospodarze są oczywistym faworytem i co do tego nie ma wątpliwości. Spodziewać się można kilku bramek ze strony ekipy Jurgen Kloppa, która także w pierwszym meczu tych ekipa potrafiła zdobyć trzy gole. Stąd też mój typ na to spotkanie: Liverpool powyżej 2,5 gola.

Liverpool – LASK Linz: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o mecze w ramach rozgrywek Ligi Europy, to Liverpool ma na swoim koncie trzy zwycięstwa i jedną – dość niespodziewaną – porażkę w ostatniej kolejce z zespołem Toulouse. W sumie ekipa z Anglii zdobyła w dotychczasowych czterech meczach 12 goli. Z kolei zespół gości w analogicznym okresie czasu zainkasował trzy punkty. W ostatnim meczu udało się pewnie pokonać Union Royal SG 3:0. W weekendowym meczach Liverpool zremisował z Manchesterem City, a ekipa z Austrii pokonała Tirol 1:0.

Liverpool – LASK Linz: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest krótka. Właściwie zalicza się tylko do jednego meczu, w tym sezonie. Po koniec września na wyjeździe “The Reds” wygrali 1:3. Gole wówczas zdobywali Salah, Diaz oraz Darwin Nunez.

Liverpool – LASK Linz: kursy bukmacherskie

Liverpool – LASK Linz: kto wygra?

Liverpool – LASK Linz: przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład LASK Thomas Sageder Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład LASK Thomas Sageder Rezerwowi ▼ 4 Virgil Van Dijk 5 Ibrahima Konaté 8 Dominik Szoboszlai 9 Darwin Núñez 11 Mohamed Salah 41 Kaide Gordon 44 Luke Chambers 48 Calum Scanlon 53 James McConnell 66 Trent Alexander-Arnold 93 Fabian Mrozek 8 Peter Michorl 19 Lenny Pintor 23 Ibrahim Mustapha 27 Thomas Goiginger 28 Jörg Siebenhandl 29 Florian Flecker 33 Felix Luckeneder

Liverpool – LASK Linz: transmisja

Początek meczu na Anfield Road już w czwartek o godzinie 18:45. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

