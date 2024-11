Liverpool – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

Liverpool - Aston Villa: typy i kursy na mecz 11. kolejki Premier League. "The Reds" w najbliższym meczu zmierzą się z Aston Villą. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Anfield Road już w sobotę (9 listopada) o godzinie 21:00.

Liverpool – Aston Villa: typy bukmacherskie

Już w sobotni wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 11. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Liverpool przed własną publicznością podejmie Aston Villę. Będzie to starcie drużyn, które reprezentują Anglię w Lidze Mistrzów. Podopieczni Arne Slota swój ostatni mecz wygrali (4:0 z Bayerem Leverkusen), natomiast “The Villans” musieli uznać wyższość rywala (0:1 z Club Brugge). Mecz na Anfield Road niemniej jednak zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy starcie z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Liverpool – Aston Villa, ostatnie wyniki

Liverpool obecnie notuje bardzo wysoką formę. “The Reds” bowiem w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z RB Lipskiem w Lidze Mistrzów, 3:2 z Brighton w Pucharze Ligi Angielskiej, 2:1 z Brighton w lidze oraz 4:0 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów), a także zanotowali jeden remis (2:2 z Arsenalem).

Aston Villa natomiast zalicza zniżkę formy. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Unaia Emery’ego triumfowali tylko raz (2:0 z Bologną w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (1:1 z Bournemouth), a także ponieśli aż trzy porażki (1:2 z Crystal Palace w Pucharze Ligi Angielskiej, 1:4 z Tottenhamem oraz 0:1 z Club Brugge w Lidze Mistrzów).

Liverpool – Aston Villa, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi drużynami. W rundzie jesiennej zwycięstwo trafiło do rąk Liverpoolu (3:0). Wiosną natomiast padł wysoki remis (3:3).

Liverpool – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Reds”, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.43 – 1.47. W przypadku zwycięstwa Aston VIlli natomiast sięga nawet 6.40. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Liverpool – Aston Villa, kto wygra?

Liverpool – Aston Villa, przewidywane składy

Liverpool – Aston Villa, transmisja

Spotkanie Liverpoolu z Aston Villą obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay oraz usługi Canal+ Online.

