Lille – Juventus: typy bukmacherskie

Lille i Juventusu to drużyny, będące sąsiadami w Ligi Mistrzó. Przedstawiciel Ligue 1 ma na swoim koncie sześć oczek, czyli dokładnie tyle samo, co ekipa z Serie A. Francuski zespół podejdzie do potyczki po remisie z Olympique Lyon. Lille ogólnie jest bez wygranej od ośmiu spotkań, notując w nich pięć zwycięstw i trzy remisy. Z kolei wielokrotni mistrzowie Włoch ostatnio poradzili sobie z Udinese Calcio. Tym samym Stara Dama jest bez przegranej od trzech meczów. Juve wygrało w sześciu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa, co może dawać do myślenia. Mój typ: obie drużyny strzela – TAK.

Lille – Juventus: ostatnie wyniki

Francuski zespół przystąpi do wtorkowej rywalizacji po podziale punktów w ligowym starciu z Olympique Lyon (1:1). Ogólnie ostatnią porażkę drużyna Bruno Genesio zaliczyła dawno temu, bo 17 września, gdy uległa Sportingowi (0:2) w Lidze Mistrzów. W roli gospodarza Lille jest natomiast niepokonane od czterech meczów. W ostatnim starciu w elitarnych rozgrywkach Francuzi pokonali Atletico Madryt (3:1). Jonathan David zdobył w tym meczu dwie bramki.

Drużyna Thiago Motty ma natomiast za sobą zwycięstwo z Udinese Calcio (2:0). Juventus jednocześnie wrócił na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez wygranej. Z kolei w Lidze Mistrzów ostatnio Bianconeri rozegrali najgorszy mecz pod wodzą obecnego szkoleniowca, ulegając Stuttgartowi (0:1). Wcześniej jednak przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w spotkaniach z RB Lipsk (3:2), a także z PSV Eindhoven (3:1).

Lille – Juventus: historia

Oba zespoły w europejskich pucharach jeszcze nigdy ze sobą nie rywalizowały. Tym samym Lille i Juventus zmierzą się ze sobą we wtorkowy wieczór w wyjątkowym starciu, w którym zagrają po raz pierwszy w historii.

Lille – Juventus: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Juventusu kształtuje się w wysokości 2.45-2.55. Remis wyceniono na 3.10-3.25. Z kolei wariant na wygraną Lille oszacowano na 2.85-3.00. Ten mecz można postawić u bukmachera Superbet. Można jednocześnie założyć konto za pośrednictwem naszej strony. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Lille – Juventus: kto wygra?

Lille – Juventus: przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, Ismaily czy Ethan Mbappe oraz Tiago Santos. W drużynie z Turynu zabraknie natomiast: Arkadiusz Milik, Nicolas Gonzalez oraz Bremer. Na boisku mogą natomiast wybiec Jonathan David i Dusan Vlahović, więc zapowiada się ciekawy pojedynek z udziałem snajperów. W środku pola interesujące mogą być natomiast konfrontacje Westona McKenniego z Angelem Gomesem.

Lille – Juventus: transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale też w internecie. Transmisję ze spotkania Lille – Juventus będzie można zobaczyć na antenie CANAL+ Extra 6. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma CANAL+ online, z której użytkownicy mogą korzystać nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale też na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

