Levante – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (10.04.2022)

Levante – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź. Znajdujące się w strefie spadkowej Levante w ostatnim niedzielnym spotkaniu Primera Division podejmie rozpędzoną Barcelonę. Katalończycy po niespodziewanym remisie w Lidze Europy muszą wrócić na zwycięską ścieżkę w ligowych rozgrywkach, jeśli nadal chcą wywierać presję na liderującym Realu Madryt. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Estadio Ciudad de Valencia LaLiga Levante FC Barcelona 6.60 5.00 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 18:21 .

Levante – Barcelona, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Barcelona, która w ostatnich dziesięciu spotkaniach mocno się rozstrzelała i zdobyła blisko 30 goli, co daje średnią prawie trzech goli na mecz. Wszystko wskazuje na to, że i w kolejnym ligowym pojedynku będziemy świadkami festiwalu strzeleckiego w wykonaniu piłkarzy Xaviego. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Levante – Barcelona, sytuacja kadrowa

Oba zespoły mają spore problemy kadrowe związane z licznymi kontuzjami. W zespole gospodarzy ze względu na urazy nie zagrają Clerc, Duarte, Gomez, Soldado i de Frutos. W drużynie Xaviego wciąż poza grą pozostają Depay, Dest, Fati, Sergi Roberto i Umtiti. Prawdopodobnie z powodu kontuzji mięśniowej nie zagra też Gerard Pique.

Levante – Barcelona, ostatnie mecze

Levante to przedostatnia drużyna Primera Division ze stratą sześciu punktów do bezpiecznej strefy. W ostatnie kolejce dość nieoczekiwanie wygrała z Villarrealem 2:0. Ostatnie pięć spotkań to dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki. Levante prezentuje bardzo niestabilną formę i te lepsze mecze przeplata tymi gorszymi.

Barcelona w czwartek została zatrzymana we Frankfurcie (1:1). Eintracht przerwał serię czterech zwycięstw z rzędu Dumy Katalonii. Blaugrana w tym czasie ograła Seville, Real Madryt, Galatasaray oraz Osasune. Dzięki znakomitej serii podopieczni Xaviego wskoczyli na drugą pozycję w tabeli przed tą kolejką naciskając na pierwszy Real Madryt.

Levante – Barcelona, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Barcelona pewnie pokonała Levante 3:0, a bramki zdobywali de Jong, Fati oraz Depay. Pięć ostatnich pojedynków pomiędzy tymi drużynami do trzy zwycięstwa Dumy Katalonii i jedno Levante – 3:1 w sezonie 2019/20. 11 maja 2021 roku padł wysoki remis 3:3, a jednym z tych, którzy wpisali się na listę strzelców był Lionel Messi.

Levante – Barcelona, typy bukmacherskie

Levante – Barcelona, przewidywane składy

Levante: Cardenas, Franquesca, Caceres, Postigo, Rober Pier, Miramon, Radoja, Pepelu, Melero, Marti, Morales

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Garcia, Araujo, Alves, Pedri, Busquets, de Jong, Dembele, Aubameynag, Torres

Levante – Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Primera Division będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Levante – Barcelona transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport oraz Canal+ 4K Ultra.