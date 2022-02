Leicester City – Randers: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Leicester City

Leicester City przystąpi w czwartek do rywalizacji w UEFA Conference League chcąc przełamać się po mizernych wynikach na krajowym podwórku. Angielska drużyna będzie zdecydowanym faworytem rywalizacji z duńskim Randers. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i informacje o obu zespołach.



Leicester City

Liga Konferencji Europy

17/02/2022 21:00

King Power Stadium (Leicester)

Randers FC



Leicester City – Randers, typy na mecz i przewidywania

Uważamy, że mecz ten może być jednostronny i zakończyć się pomyślnie dla gospodarzy. Piłkarze Leicester są w rymie meczowym, z kolei goście z Danii nie grali o stawkę od dwóch miesięcy. Może być to dostrzegalne na boisku. Naszym zdaniem Leicester będzie chciało wypracować bezpieczną zaliczkę przed rewanżem. Uważamy, że Anglicy wygrają ten mecz co najmniej różnicą dwóch bramek.

Leicester City – Randers, sytuacja kadrowa

Pewne jest to, że z powodu kontuzji w meczu tym nie wystąpią Jamie Vardy i James Justin. Do wyjściowej jedenastki wrócić ma z kolei George Thomas. Swoją szansę otrzymać mogą ponadto Jannik Vestergaard, Nampalys Mendy czy Kelechi Iheanacho.

Ciężko przewidzieć natomiast w jakim składzie zagrają Duńczycy. Z klubu odszedł Erik Marxen, a dziennikarze przewidują, że debiutu może doczekać się Hugo Andersson.

Leicester City – Randers, ostatnie wyniki

Drużyna Leicester City nie wygrała od 8 stycznia. W ostatnich pięciu meczach w Anglii zanotowała dwa remisy i doznała trzech porażek. Efektem tego był spadek na jedenastą lokatę w tabeli Premier League. To spore rozczarowanie, bo podopieczni Brendana Rodgersa zapowiadali przed sezonem walkę o pierwszą czwórkę.

Lisy grały jesienią w rozgrywkach Ligi Europy, gdzie rywalizowały m.in. z Legią Warszawa. Ostatecznie Anglicy zajęli trzecie miejsce w tabeli. Piłkarze Randers grali natomiast w fazie grupowej UEFA Conference League. Zanotowali tam cztery remisy z rzędu, ale wygrali kluczowy mecz przeciwko rumuńskiemu Cluj (2:1). Ostatecznie uplasowali się tuż za AZ Alkmaar na drugim miejscu w tabeli.

Z powodu przerwy zimowej piłkarze Randers nie grali meczu o stawkę od 12 grudnia. W ostatnim czasie przystąpili za to do siedmiu sparingów, by jak najlepiej przygotować się do rywalizacji w pucharach. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, Randers zajmuje na półmetku sezonu piąte miejsce w tabeli.

Leicester City – Randers, historia

Będzie to pierwsza rywalizacja obu klubów w europejskich pucharach. Do meczu rewanżowego dojdzie za tydzień 24 lutego.

Leicester City – Randers, kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami bukmacherów są w tej rywalizacji piłkarze Leicester City.

Leicester City – Randers, przewidywane składy

Leicester: Ward; Pereira, Vestergaard, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Mendy, Dewsbury-Hall; Maddison, Iheanacho, Lookman

Randers: Carlgren; Kallesoe, Piesinger, Andersson, Kopplin; Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling; Odey, Kamara

Leicester City – Randers, transmisja meczu

Mecz Leicester City – Randers będzie transmitowany “na żywo” przez Viaplay. Początek potyczki zaplanowano dokładnie na 21:00.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.