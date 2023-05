Legia Warszawa - Raków Częstochowa: typy na finał Pucharu Polski. Wojskowi historycznie są drużyną, która zdecydowanie najczęściej triumfowała w tych rozgrywkach. Ostatnie lata należą natomiast do Medalików, którzy zdobywali Puchar Polski w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022. We wtorek czeka nas niezwykle emocjonująca rywalizacja. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.