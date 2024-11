SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia Warszawa Dynamo Mińsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2024 13:59 .

Legia Warszawa – Dynamo Mińsk, typy i przewidywania

W 3. kolejce Ligi Konferencji Legia Warszawa zagra u siebie z Dynamem Mińsk. Patrząc na najnowsze notowania, Legioniści są zdecydowanym faworytem tego spotkania i powinni odnieść pewne zwycięstwo.

Legia Warszawa przebudziła się w ostatnim okresie i ma za sobą imponującą serię pięciu zwycięstw z rzędu. Wydaje się, że Goncalo Feio odzyskał zaufanie kibiców, co bez wątpienia przyda się w rywalizacji o punkty w Lidze Konferencji. Moim zdaniem przed własną publicznością Legia pokona Dynamo Mińsk różnicą nawet kilku bramek.

Legia Warszawa – Dynamo Mińsk, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w Lidze Konferencji wygrała dwa pierwsze mecze – 1:0 z Betisem i 3:0 z TSC Backą Topola. Natomiast w rozgrywkach krajowych Legioniści mają za sobą serię sześciu meczów bez porażki, w tym dwa remisy i cztery wygrane.

Z kolei Dynamo Mińsk jeszcze nie wygrało w Lidze Konferencji, notując porażki 0:1 z HJK Helsinki oraz 1:2 z Hearts. Zupełnie inaczej wygląda liga białoruska, w której Dynamo ma na koncie siedem zwycięstw z rzędu.

Legia Warszawa – Dynamo Mińsk, historia

Legia ostatnio mierzyła się z Dynamem Mińsk w 2012 roku w meczu towarzyskim. Wówczas Legioniści wygrali 1:0.

Legia Warszawa – Dynamo Mińsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy sugerują, że wyraźnym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Legii wynosi około 1.39, a współczynnik na zwycięstwo Dynama to mniej więcej 8.20. Kurs na remis jest szacowany w granicach 4.75. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Legia Warszawa – Dynamo Mińsk, transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Dynamo Mińsk odbędzie się w czwartek (7 listopada) o godzinie 18:45 na Stadionie Wojska Polskiego przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Transmisję z tego spotkania można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Dodatkowo rywalizację można śledzić przez internet za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

