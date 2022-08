Legia II – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Rozpoczynamy zmagania w ramach 1/32 Pucharu Polski. W najbliższy wtorek Wisła Kraków zagra na wyjeździe z trzecioligowymi rezerwami Legii Warszawa. Spotkanie odbędzie się w Legia Training Center bez udziału kibiców. Dużym faworytem są goście z Krakowa, choć w poprzednich latach zaliczali już wpadki z rywalami z niższych szczebli rozgrywkowych. Początek meczu o godzinie 16:15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Legia Warszawa II Wisła Kraków 8.00 5.80 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2022 20:46 .

Legia II – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Puchar Polski zawsze gwarantuje mnóstwo emocji i niespodzianek. Zwłaszcza, że we wtorkowym meczu weźmie udział Wisła Kraków, która w poprzednich latach potrafiła przegrać z niżej notowanym rywalem. Dobrym przykładem jest ubiegły sezon, kiedy to “Biała Gwiazda” uległa w ćwierćfinale trzecioligowej Olimpii Grudziądz. Tym razem w 1/32 finału zagra z trzecioligowymi rezerwami Legii Warszawa, które całkiem nieźle radzą sobie w obecnej kampanii. Biorąc pod uwagę, że lider pierwszoligowej tabeli zamierza wpuścić we wtorek na boisko kilku zawodników, którzy dotychczas nie mieli zbyt wielu okazji do pokazania swoich umiejętności, spodziewamy się otwartej gry z obu stron. Finalnie jednak górą z tego starcia powinna wyjść krakowska Wisła. Nasz typ – wygrana Wisły Kraków.

Superbet 1,30 Wygrana Wisły Kraków Zagraj!

Legia II – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków nie będzie mogła we wtorek skorzystać z minimum sześciu zawodników. Kontuzjowani wciąż są Zdenek Ondraszek, Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga oraz Michael Pereira. Ponadto, delikatnego urazu nabawił się Momo Cisse, dlatego Jerzy Brzęczek nie zamierza ryzykować i nie wziął skrzydłowego do Warszawy. W starciu z rezerwami Legii zabraknie także Luisa Fernandeza, który w meczu ligowym otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. Nie ma na ten moment decyzji, czy zawieszenie przechodzi na spotkanie w Pucharze Polski, lecz Wisła zdecydowała się tym razem nie korzystać z jego usług.

Legia II – Wisła Kraków, ostatnie mecze

Zarówno rezerwy Legii, jak i Wisła Kraków mogą zaliczyć początek sezonu do udanych. Spadkowicz z Ekstraklasy stawia sobie za cel powrót do elity i na ten moment zajmuje miejsce na czele ligowej tabeli. W miniony weekend “Biała Gwiazda” doznała natomiast drugiej porażki, przegrywając 1-2 w Głogowie z lokalnym Chrobrym.

Trzecioligowe rezerwy Legii również radzą sobie nieźle, bowiem w obecnym sezonie są jeszcze niepokonane. Z pięciu ligowych spotkań wygrywały dwukrotnie, natomiast trzy razy dzieliły się punktami z rywalami. W miniony weekend zremisowały na własnym boisku 2-2 z RKS-em Ursus, natomiast tydzień wcześniej pokonały Sokoła Ostródę 2-0.

Legia II – Wisła Kraków, historia

Aby znaleźć bezpośredni mecz między tymi zespołami, trzeba głęboko sięgnąć do historii polskiej piłki. Nie będzie to natomiast pierwszy pojedynek. Wisła Kraków mierzyła się z rezerwami Legii w 1952 roku, przy okazji półfinału Pucharu Polski. Wówczas rozegrany został dwumecz, który po bezbramkowym remisie w Krakowie, wyłonił zwycięzcę w Warszawie. Gospodarze pokonali swoich rywali 1-0 i zameldowali się w finale prestiżowych rozgrywek.

Legia II – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Ogromnym faworytem wtorkowej rywalizacji są goście, a zwycięstwo gospodarzy byłoby traktowane jak wielka niespodzianka. Kurs na wygraną rezerw Legii wynosi bowiem nawet 8,0.

Legia II – Wisła Kraków, przewidywane składy

Jerzy Brzęczek zapowiedział, że we wtorek da zagrać zawodnikom, którzy nie mieli dotychczas na koncie zbyt wielu występów. Spodziewamy się zatem, że wyjściowy skład będzie się nieco różnił od tego, który zagrał w piątkowej rywalizacji z Chrobrym Głogów.

Legia II: Hładun, Gładysz, Noiszewski, Tadrowski, Skibicki, Laskowski, Celhaka, Konik, Strzałek, Kamiński, Maciejewski

Wisła Kraków: Broda, Gruszkowski, Skrobański, Colley, Niewiadomski, Plewka, Talar, Starzyński, Szywacz, Młyński, Rodado

Legia II – Wisła Kraków, transmisja meczu

Wtorkowy mecz rezerw Legii z Wisłą Kraków nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Możemy je natomiast zobaczyć za pośrednictwem kanału Łączy Nas Piłka na YouTube. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.