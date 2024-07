Legia Warszawa – Caernarfon Town: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji. Czy popularni Wojskowi ponownie awansują do tych rozgrywek? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji przy Łazienkowskiej już w najbliższy czwartek (25 lipca) o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Luquinhas i Blaz Kramer

Legia Warszawa – Caernarfon Town, typy i przewidywania

Legia Warszawa powalczy o kolejny awans do Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, że ekipa z Łazienkowskiej w poprzedniej edycji wyszła z fazy grupowej i dotarła na etap 1/16 finału, gdzie jednak musiała uznać wyższość norweskiego Molde FK (2:3 i 0:3).

Rywalem podopiecznych Goncalo Feio w 2. rundzie eliminacji będzie Caernarfon Town. Przed nami pierwsza odsłona tej rywalizacji. Trzecia drużyna ostatniej kampanii PKO BP Ekstraklasy na papierze jest zdecydowanym faworytem. Czy stołeczny zespół wywiąże się ze swojej roli?

Legia Warszawa powinna gładko rozprawić się ze swoim rywalem i zapewnić sobie sporą zaliczkę przed rewanżem. Mój typ: powyżej 3.5 gola w meczu.

Legia Warszawa – Caernarfon Town, sytuacja kadrowa

Stołeczny klub może mówić o sporym pechu, ponieważ już na początku sezonu do dyspozycji trenera nie są Marco Burch, Juergen Elitim, Jurgen Celhaka, Ramil Mustafaev oraz Patryk Kun. Nie ma informacji o absencjach w drużynie z Walii.

Legia Warszawa – Caernarfon Town, ostatnie wyniki

Podopieczni Goncalo Feio udanie rozpoczęli zmagania w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi w 1. kolejce wygrali bowiem 2:0 z Zagłębiem Lubin. Na listę strzelców wpisali się Rafał Augustyniak oraz Luquinhas.

Caernarfon Town w poprzednim etapie kwalifikacji Ligi Konferencji wyeliminował północnoirlandzki Crusaders FC. Walijczycy nie mieli jednak łatwej przeprawy, gdyż pomimo dwubramkowej zaliczki z pierwszego meczu (2:0), ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych (1:3 w regulaminowym czasie gry).

Legia Warszawa – Caernarfon Town, historia

Te zespoły jeszcze nigdy nie stanęły naprzeciwko siebie. W czwartek dojdzie zatem do pierwszego historycznego starcia między Legią Warszawa a Caernarfon Town.

Legia Warszawa – Caernarfon Town, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.05, a typ na zwycięstwo Caernarfon Town to około 35.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 15.00. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Legia Warszawa – Caernarfon Town, przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Pankov, Ziółkowski, Jędrzejczyk – Wszołek, Goncalves, Vinagre – Luquinhas, Kapustka – Gual, Pekhart

Caernarfon: McMullan – Owen, Williams, Sears, Mooney – Mendes, Gosset – Lloyd, Thomas, Hill – Clarke

Legia Warszawa – Caernarfon Town, kto wygra?

Legia Warszawa – Caernarfon Town, transmisja meczu

Starcie Legii Warszawa z Caernarfon Town będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i to na trzech kanałach. To spotkanie obejrzysz bowiem na Polsacie, Polsacie Sport 1 lub Polsacie Sport Premium 1.

Poza tym mecz w ramach eliminacji do Ligi Konferencji można zobaczyć za pośrednictwem internetowej platformy Polsat Box Go, do której rzecz jasna wcześniej trzeba wykupić dostęp.

Początek spotkania przy Łazienkowskiej już w najbliższy czwartek (25 lipca) o godzinie 20:45.

