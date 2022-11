Leeds – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jack Harrison

Leeds – Bournemouth: typy i kursy na mecz Premier League. Leeds wygrzebało się już ze strefy spadkowej, jednak rezultaty wciąż są dalekie od oczekiwanych. W sobotę drużyna podejmie zespół będący bezpośrednio nad nią w tabeli Premier League – Bournemouth.

Elland Road Premier League Leeds Bournemouth 1.75 4.00 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2022 18:37 .

Leeds – Bournemouth, typy i przewidywania

Chyba nawet sami piłkarze i sztab szkoleniowy Leeds byli zszokowani zwycięstwem nad Liverpoolem w ostatniej kolejce ligowej. Pawie sensacyjnie wygrały z The Reds 2:1, dzięki czemu opuściły strefę spadkową. Duża w tym była jednak zasługa fatalnych błędów defensywy rywali. Nic dwa razy się nie zdarza, dlatego nie ma co liczyć na takie prezenty także w starciu z Bournemouth. W obecnym sezonie drużyna jest zależna przede wszystkim od bramek Rodrigo, który w 11 meczach zanotował już sześć trafień i jest najlepszym strzelcem zespołu.

Tottenham przedłużył passę porażek Bournemouth, która wynosi obecnie już trzy. Wisienki po ciekawym spotkaniu pełnym walki i zwrotów akcji przegrały 2:3, choć ich sytuacja w tabeli Premier League na razie jest jeszcze całkiem przyzwoita. Wisienki były w stanie wygrać ze słabszymi rywalami pokroju Leicester, czy Nottingham. Zespoły z górnej połowy tabeli wydają się jednak być poza ich zasięgiem. Leeds to rywal idealnie zatem skrojony pod ekipę Gary’ego O’Neila. Wiele lat upłynęło, odkąd ostatni raz te drużyny miały okazję rywalizować. Spodziewajmy się zatem niespodziewanego. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Superbet 2.10 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Superbet

Leeds – Bournemouth, ostatnie wyniki

Wygrana z Liverpoolem przerwała fatalną passę kolejnych porażek Leeds. Pawie wcześniej przegrały aż cztery mecze i zremisowały bezbramkowo z Aston Villą. Zdecydowanie wiecej po sezonie 2022/23 obiecywali sobie kibice.

Cienko przędzie także Bournemouth, które od 19 października przegrało już trzy spotkania. Wcześniej Wisienki wywalczyły punkt w meczu z Fulham i wygrały 2:1 z Leicester. Daje to jedynie cztery na 15 możliwych punktów do zdobycia.

Leeds – Bournemouth, sytuacja kadrowa

Jesse Marsh na mecz z Bournemouth nie zabierze kontuzjowanych Dallasa, Forshawa i Sinisterry. Wątpliwy jest także występ Graya, który zmagał się ostatnio z urazem.

Pod tym względem swoje problemy ma także Bournemouth. Urazy wykluczyły z gry Brooksa, Kelly’ego i Neto. Brak Brazylijczyka to poważne osłabienie. Odkąd wygrał on rywalizację między słupkami z Traversem, drużyna traciła mniej goli.

Leeds – Bournemouth, historia

Aż siedem lat upłynęło od ostatniego meczu między Leeds i Bournemouth. Po raz ostatni mierzyły się one w styczniu 2015 roku na poziomie Championship. Pawie wygrały wówczas 1:0. Kadry obu drużyn od tamtej pory przeszły diametralne zmiany.

Leeds – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Leeds jako faworytowi daje się dużo większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu. Typ na wygraną Pawi to ok. 1.74, podczas gdy kurs na gości sięga aż 4.95. Remis bukmacherzy wyceniają między 3.80, a 4.00. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Leeds – Bournemouth, przewidywane składy

Leeds: Meslier – Kristensen, Cooper, Koch, Struijk – Adams, Marc Roca, Harrison, Aaronson, Summerville – Rodrigo

Bournemouth: Travers – Smith, Mepham, Senesi – Tavernier, Lerma, Cook, Zemura – Billing, Moore, Solanke

Leeds – Bournemouth, transmisja

Spotkanie 15. kolejki Premier League między Leeds i Bournemouth transmitowane będzie na antenie Viaplay. Początek tej rywalizacji zaplanowany został na 5 listopada w sobotę o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.