Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2024)

Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: przewidywania

Lechia Zielona Góra w sezonie 2022/2023 zaistniała w świadomości sporej grupy kibiców. Wówczas lubuski klub ograł pierwszoligowe Podbeskidzie. Później mierzył się już tylko z reprezentantami Ekstraklasy. Nie przeszkodziło to w wyeliminowaniu Jagiellonii i Radomiaka. Wisienką na torcie był ćwierćfinał Pucharu Polski z Legią Warszawa. Późniejszy zdobywca trofeum okazał się już za silny.

W Zielonej Górze liczą na sprawienie sensacji, bo taką byłoby wyeliminowanie Widzewa. Naprzeciw siebie staną przedstawiciele młodej generacji trenerów, czyli 33-letni Sebastian Mordal i 38-letni Daniel Myśliwiec. Który z nich będzie miał powody do radości? Być może futbol znów nas zaskoczy i trzecioligowiec wyeliminuje ekstraklasowy Widzew. Wynik jest trudny do przewidzenia. Co innego przebieg spotkania. Tu spodziewam się goli. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: ostatnie wyniki

Lechia Zielona Góra występuje w Betclic 3. Lidze (grupa 3), gdzie zajmuje siódme miejsce. Zielonogórzanie należą jednak do szerokiej czołówki, ponieważ rywalizacja o awans jest niezwykle wyrównana. Strata Lechii to liderujących rezerw Śląska Wrocław to tylko sześć punktów. Sebastian Mordal i jego zespół są dobrze przygotowani do pucharowej rywalizacji, co potwierdzają dwa ostatnie mecze, w których lubuski zespół zdobył komplet sześciu punktów.

Nieco gorsze humory mają fani w Łodzi. Tam Widzew przegrał oba domowe mecze rozegrane w październiku. Drużyna Daniela Myśliwca nie potrafiła nawet strzelić gola, a to skutkowało porażką 0:1 z Koroną Kielce i 0:2 z Górnikiem Zabrze. Widzew w międzyczasie zadbał o dużą dawkę emocji dla kibiców, ponieważ z wyprawy do Lublina wrócił ze zwycięstwem 4:3.

Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: historia

Kluby te dzieli kilka klas rozgrywkowych, więc Lechia Zielona Góra i Widzew Łódź nie miały dotąd okazji na rozegranie meczu. Czwartkowy bój będzie zatem ich pierwszym starciem w historii.

Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: kto wygra?

Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: typ kibiców

Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź: transmisja

Mecz Lechia Zielona Góra – Widzew Łódź zaplanowano na 31 października. Początek zmagań w Zielonej Górze zaplanowano na godzinę 13:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Za mikrofonem usiądą Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.

