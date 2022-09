Lechia – Warta: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Warta Poznań

W sobotę o godzinie 17:30 w ramach 8. kolejki Ekstraklasy Lechia podejmie na własnym terenie Wartę Poznań. W Gdańsku doszło do poważnej zmiany, bowiem na skutek fatalnych wyników na początku sezonu z posadą trenera pożegnał się Tomasz Kaczmarek. Najbliższy mecz z ławki rezerwowych poprowadzi Maciej Kalkowski. Jak Lechia odnajdzie się w nowej rzeczywistości? Przekonamy się już w sobotę. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Lechia Gdańsk Warta Poznań 2.37 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 18:43 .

Lechia – Warta, typy i przewidywania

Lechia jest obecnie w miejscu, w którym mało kto spodziewał się, że ją tam znajdzie. Po sześciu rozegranych meczach gdańszczanie mają na koncie zaledwie trzy punkty, raz wygrywając i aż pięciokrotnie schodząc z boisku pokonanym. Odpowiedzialność za fatalną dyspozycję spadła na barki Tomasza Kaczmarka, który pożegnał się z rolą szkoleniowca. W meczu z Wartą zastąpi go Maciej Kalkowski, jednak jest to jedynie opcja tymczasowa na czas poszukiwania nowego trenera. W sobotę za faworyta uchodziła będzie zatem ekipa z Poznania, która radzi sobie nieco lepiej. Punktuje w kratkę, jednak realizuje swój główny cel, jakim jest trzymanie się jak najdalej od strefy spadkowej. Ułożony zespół trenera Dawida Szulczka powinien poradzić sobie z rozgardiaszem, jaki obecnie znajdziemy w Gdańsku. Nasz typ – wygrana Warty.

Lechia – Warta, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda następująco. W ekipie Lechii Gdańsk w sobotę zabraknie kontuzjowanych Flavio Paixao oraz Filipa Koperskiego, natomiast w Warcie Poznań niezdolny do pojawienia się na murawie jest Bartosz Kieliba. Reszta zawodników zgłasza gotowość do gry.

Lechia – Warta, ostatnie mecze

Gdańszczanie kontynuują fatalną serię czterech kolejnych przegranych z rzędu. W miniony weekend przegrali z wracającym do formy Lechem Poznań aż 0-3, a wcześniej ulegali także Miedzi Legnica (1-2), Radomiakowi Radom (1-4) oraz Koronie Kielce (0-1). Jedyne zwycięstwo w ligowym sezonie Lechia odniosła przeciwko Widzewowi Łódź, który udało się pokonać na wyjeździe 3-2.

Warta spisuje się dużo lepiej, choć sam początek sezonu tego nie zapowiadał. Aktualnie zespół z Poznania ma dziewięć punktów na koncie i zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli. W miniony weekend udało mu się pokonać Cracovię 2-0, natomiast w środku tygodnia Warta zagwarantowała sobie awans do 1/16 Pucharu Polski, wygrywając na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie.

Lechia – Warta, historia

Biorąc pod uwagę historię bezpośrednich starć, zdecydowanie lepiej radzi sobie w nich Lechia Gdańsk. W minionym sezonie ligowym gospodarze najbliższej rywalizacji dwukrotnie pokonywali Wartę w stosunku 2-0, natomiast w pięciu ostatnich meczach wygrywali aż czterokrotnie. W lutym 2021 roku padł remis 1-1. Poznaniacy stoją zatem przed znakomitą okazją, aby nieco poprawić niekorzystny bilans.

Lechia – Warta, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Lechia, choć wpływa na to fakt, że do spotkania przystąpi w roli gospodarza. Kurs na zwycięstwo gdańszczan wynosi około 2,30, zaś w przypadku Warty Poznań jest to 3,25.

Lechia – Warta, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Kuciak, Stec, Nalepa, Abu Hanna, Pietrzak, Gajos, Kubicki, Durmus, Terrazzino, Conrado, Zwoliński

Warta Poznań: Lis, Stavropoulos, Szymonowicz, Ivanov, Grzesik, Żurawski, Kopczyński, Matuszewski, Szczepański, Miguel, Zrel’ak

Lechia – Warta, transmisja meczu

Rozjemcą sobotniej rywalizacji będzie Krzysztof Jakubik, a jego pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 17:30. Transmisję spotkania pomiędzy Lechią Gdańsk a Wartą Poznań można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Oprócz tego będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

