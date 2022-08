Lechia – Lech: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

W najbliższą środę rozegrane zostaną dwa zaległe mecze 6. kolejki Ekstraklasy. O godzinie 20:30 mistrz Polski zagra w Gdańsku z tamtejszą Lechią. Śmiało można stwierdzić, że oba zespoły mają ze sobą wiele wspólnego, bowiem na początku sezonu zawodzą oczekiwania kibiców. Bezpośrednie starcie pokaże, która z drużyn ma szanse na opuszczenie strefy spadkowej i zanotowanie drugiego ligowego zwycięstwa. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Lechia Gdańsk Lech Poznań 3.45 3.70 2.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2022 22:40 .

Lechia – Lech, typy i przewidywania

Dla niektórych drużyn początek ligowego sezonu okazuje się bardzo brutalny. Właśnie takie nastroje odczuwane są w Gdańsku oraz Poznaniu, bowiem dwie ekipy, które w poprzedniej kampanii znalazły się w ścisłej czołówce tabeli, teraz okupują miejsca w strefie spadkowej. Lechia i Lech wygrały dotychczas po zaledwie jednym spotkaniu w Ekstraklasie, dlatego każdy punkt wydaje się być dla nich na wagę złota. Już w środę dojdzie do bezpośredniej rywalizacji, której skutki mogą być ogromne. W przypadku kolejnej porażki gdańszczan najprawdopodobniej opuści trener Tomasz Kaczmarek. W kuluarach mówi się o konflikcie w zespole, co tłumaczyłoby osiągane wyniki. Faworytem najbliższego starcia jest Lech Poznań, który w miniony weekend wygrał swój pierwszy mecz i wydaje się, że jest na dobrej drodze do poprawy swojej sytuacji. Biorąc pod uwagę problemy Lechii, stawiamy w środę na Kolejorza. Nasz typ – wygrana Lecha.

Fortuna 2,12 Wygrana Lecha Zagraj!

Lechia – Lech, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Lechii Gdańsk jest optymistyczna. Trener Tomasz Kaczmarek nie poinformował o żadnej absencji spowodowanej kontuzją, więc na środowe starcie będzie mógł desygnować najmocniejszy skład. Jedyną wątpliwość stanowi obecność Flavio Paixao, który opuścił spotkanie z minionego weekendu. Nie było to natomiast spowodowane urazem, lecz konfliktem z opiekunem gdańszczan.

W Lechu wciąż brakuje zawodników, którzy pauzują od dłuższego czasu. W środę na pewno nie zagrają Bartosz Salamon, Adriel Ba Loua, Artur Sobiech i Alan Czerwiński. Reszta graczy jest do dyspozycji trenera Johna van den Broma.

Lechia – Lech, ostatnie mecze

Choć sytuacja w tabeli bliźniacza, nastroje w obu obozach nieco się różnią. Lechia ma za sobą trzy kolejne porażki, natomiast Lech w niedzielę przełamał złą passę i odnotował pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie 2022/2023. Mistrzom Polski udało się wówczas pokonać Piasta Gliwice 1-0.

Lechia w miniony weekend przegrała 1-2 z Miedzią Legnica, a wcześniej górą z rywalizacji wychodzili również Radomiak Radom (1-4) oraz Korona Kielce (0-1). Ostatnie ligowe zwycięstwo gdańszczanie osiągnęli równy miesiąc temu, bowiem miało to miejsce w końcówce lipca.

Lechia – Lech, historia

Historia bezpośrednich spotkań obu zespołów jest bardzo ciekawa, bowiem brak w nich wyraźnego dominatora. W minionym sezonie wiosną triumfowała Lechia Gdańsk (1-0), natomiast jesienią na własnym stadionie wygrywał Lech Poznań (2-0). W ciągu ostatnich pięciu spotkań trzykrotnie zwyciężał Kolejorz, natomiast dwa razy wygrywali gdańszczanie.

Lechia – Lech, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów są goście z Poznania. Kurs na ich zwycięstwo waha się między 2,12 a 2,18. Pomimo gry przed własną publicznością, Lechia przystąpi do środowej rywalizacji w roli underdoga. Za złotówkę postawioną na jej wygraną można zarobić nawet 3,40.

Lechia – Lech, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Kuciak, Stec, Tobers, Maloca, Conrado, Kubicki, Gajos, Terrazzino, Piła, Durmus, Zwoliński

Lech Poznań: Bednarek, Pereira, Dagerstal, Milić, Douglas, Kvekveskiri, Karlstrom, Skóraś, Sousa, Velde, Ishak

Lechia – Lech, transmisja meczu

Pierwszy gwizdek sędziego Bartosza Frankowskiego zabrzmi w środę o godzinie 20:30. Transmisję spotkania między Lechią Gdańsk a Lechem Poznań można śledzić w polskiej telewizji na TVP Sport, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia meczu za pomocą usługi CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.