Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów, typy na mecz 22. kolejki I Ligi. Gdańszczanie wzorowo rozpoczęli rundę wiosenną, potwierdzając, że słusznie nazywa się ich głównym kandydatem do awansu. W poniedziałek zagrają natomiast z jedną z najgorszych ekip w stawce. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2024 19:22 .

Lechia – Resovia, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk to jeden z głównych faworytów do awansu do Ekstraklasy. Na początku rundy wiosennej gdańszczanie potwierdzili wysokie aspiracje, w dobrym stylu wygrywając oba swoje spotkania. W poniedziałek zmierzą się natomiast z Resovią, która po zimowej przerwie również wystartowała dość dobrze, nie przegrywając ani razu w trzech meczach. Pomimo tego, przed własną publicznością to właśnie Lechia będzie faworytem, zwłaszcza, że rywale w walce o awans dopisali do swoich dorobków po trzy punkty. Mój typ – Lechia wygra.

Lechia – Resovia, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk zanotowała komplet punktów w dwóch wiosennych meczach pierwszej ligi. Na inaugurację rundy ograła Wisłę Płock przed własną publicznością (3-1), a tydzień później rozprawiła się również ze Zniczem Pruszków (2-0). W ligowej tabeli gdańszczanie tracą do liderującej Arki Gdynia pięć punktów. Jeśli wygrają w poniedziałek, wskoczą na drugą lokatę.

Resovia przedwcześnie wystartowała wiosną, gdyż musiała rozegrać zaległe spotkanie z jesieni. Zremisowała z Wisłą Płock 2-2, a później podzieliła się punktami również z Podbeskidziem (2-2). W minionej kolejce pokonała zaś u siebie Zagłębie Sosnowiec (1-0). Nad strefą spadkową ma aktualnie dwa punkty przewagi.

Lechia – Resovia, historia

Jesienią Resovia dość niespodziewanie ograła przed własną publicznością faworyzowaną Lechię Gdańsk 2-0. Bramki dla rzeszowian zdobyli wówczas Radosław Kanach oraz Maciej Górski.

Lechia – Resovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie innego rezultatu, niż trzy punkty dla Lechii Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.58. W przypadku ewentualnej wygranej Resovii Rzeszów jest to nawet 5.50. Kursy na remis wahają się natomiast między 3.85 a 4.10.

Lechia – Resovia, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnawski, Piła, Chindris, Olsson, Kałahur, Neugebauer, Zhelizko, Mena, Kapic, Khlan, Bobcek

Resovia Rzeszów: Pindroch, Tomal, Kanach, Osyra, Eizenchart, Urynowicz, Wasiluk, Mikulec, Adamski, Mazek, Muratovic

Lechia – Resovia, kto wygra?

Lechia – Resovia, transmisja

Poniedziałkowy mecz 22. kolejki I Ligi między Lechią Gdańsk a Resovią Rzeszów rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1.

