Lechia Gdańsk – Motor Lublin, typy i przewidywania

Biorąc pod uwagę historię meczów bezpośrednich z ostatniego sezonu, Motor może ostrzyć sobie zęby na pierwsze punkty w sezonie 2024/2025. Z perspektywy Lechii ważny jest fakt, że piątkowy mecz odbędzie się w Gdańsku, gdzie drużyna Szymona Grabowskiego przegrała tylko jeden pojedynek. To sprawia, że twierdza Gdańsk jest silnym argumentem przemawiającym za wygraną gospodarzy. Mój typ: wygrana Lechii.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Piłkarze Szymona Grabowskiego w okresie przygotowawczym byli powtarzalni, ale nie zaznali smaku zwycięstwa. Lechia zaliczyła trzy remisy z rzędu. Każdy z nich zakończył się rezultatem 1:1. Tak też zdarzyło się na inaugurację Ekstraklasy, ponieważ gdańszczanie wypuścili wygraną ze Śląskiem Wrocław, co skutkowało podziałem punktów z wicemistrzem Polski.

W meczach towarzyskich wygrać potrafił Motor. Gracze Mateusza Stolarskiego ograli natomiast jedynie Resovię Rzeszów. Miała miejsce także jedna porażka (ze Zniczem Pruszków) oraz trzy remisy (Radomiak Radom, Widzew Łódź, Korona Kielce). W pierwszej kolejce Ekstraklasy lublinianie musieli uznać wyższość Rakowa Częstochowa.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin, historia

W minionym sezonie najlepszą drużyną na zapleczu Ekstraklasy była Lechia Gdańsk. Zespół ten doznał jednak dwóch porażek w bezpośrednich meczach z Motorem. Lublinianie wygrali 1:0 zarówno u siebie, jak i na wyjeździe.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi mniej więcej 1.92, a typ na zwycięstwo Motoru Lublin to około 3.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.65. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin, przewidywane składy

Lechia Gdańsk Szymon Grabowski Motor Lublin Mateusz Stolarski Lechia Gdańsk Szymon Grabowski 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 1 Szymon Weirauch 6 Karl Wendt 9 Bogdan Viunnyk 17 Sergiy Buletsa 20 Conrado Buchanelli 42 Adam Kardas 45 Marcel Bajko 69 Jan Bieganski 1 Kacper Rosa 10 Rafal Krol 11 Kaan Caliskaner 28 Pawel Stolarski 30 Mbaye Ndiaye 39 Marek Bartos 55 Marcel Gasior

Lechia Gdańsk – Motor Lublin, kto wygra?

Lechia Gdańsk – Motor Lublin, transmisja meczu

Mecz Lechii z Motorem transmitowany będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 3. Spotkania PKO BP Ekstraklasy możecie oglądać również przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online, do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu.

Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Pierwszy gwizdek w rywalizacji na stadionie w Gdańsku wybrzmi już w najbliższy piątek, 26 lipca o godzinie 20:30.

