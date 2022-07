Lech Poznań – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (09.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Raków Częstochowa

Lech Poznań – Raków Częstochowa to mecz, który tak naprawdę otworzy nowy sezon piłkarski w Polsce. Mistrz Ekstraklasy i zdobywca Pucharu Polski powalczą o Superpuchar Polski. Wszystko wskazuje na to, że Kolejorz przystąpi do tej potyczki w mocno eksperymentalnym zestawieniu, więc faworytem tej batalii wydaje się drużyna Marka Papszuna. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

INEA Stadion Superpuchar Polski Lech Poznań Raków Częstochowa 3.80 3.70 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lipca 2022 20:39 .

Lech Poznań – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Rywalizacje Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa to zwykle bardzo ciekawe starcia. W ostatnim sezonie oba zespoły miały okazję rywalizować ze sobą trzykrotnie i dwa razy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Niebiesko-czerwoni. Raków będzie faworytem także w sobotnim boju i to nie tylko dlatego, że trener mistrza Polski nie wystawi najmocniejszego składu. W pięciu ostatnich potyczkach między Lechem a Rakowem aż trzy raz górą byli częstochowianie. Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się wiktorii teamu Marka Papszuna. Nasz typ: wygrana Rakowa.

Lech Poznań – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Lech Poznań przystąpi do sobotniej batalii z Rakowem Częstochowa w bardzo dobrych nastrojach, mając za sobą wygrane starcie z Karabachem Agdam (1:0) w meczu rundy wstępnej eliminacji Ligi Mistrzów. Gola na wagę wygranej Kolejorza strzelił Mikael Ishak.

Zanim ekipa Johna van den Broma zaczęła rywalizacje w europejskich pucharach, to rozegrała trzy spotkania kontrolne, w których jednak wyniki w wykonaniu Kolejorza nie zachwycały. Lech przegrał z Widzewem Łódź (1:2) i Pogonią Szczecin (0:1). Zwyciężył natomiast z Jagiellonią Białystok (2:1).

Tymczasem podopieczni Marka Papszuna wciąż są przed swoim pierwszym występem w europejskich pucharach. Na razie Raków rozegrał cztery sparingi, w tym dwa z Wisłą Płock. Częstochowianie z Nafciarzami wygrali (3:0) i przegrali (0:3). Ponadto pozostawili w pokonanym polu Lechię Gdańsk (2:1) i Chojniczankę Chojnice (5:1).

Lech Poznań – Raków Częstochowa, historia

Po raz ostatni obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą 2 maja na PGE Narodowym w finale Fortuna Pucharu Polski. Wówczas górą był Raków, notując efektowne zwycięstwo (3:1). Wcześniej obie drużyny zagrały ze sobą na Stadionie Miejskim w Poznaniu i wówczas także górą byli Niebiesko-czerwoni, którzy tym razem zaliczyli skromną wiktorię (1:0).

Kolejorz na swoim stadionie nie wygrał w żadnym z trzech ostatnich bojów z Rakowem, notując w nich dwie porażki i jeden remis. Niezwykle ciekawe starcie z udziałem obu teamów miało miejsce 22 listopada, gdy ostatecznie miał miejsce rezultat 3:3.

Lech Poznań – Raków Częstochowa, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Johna van den Broma w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,25. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 100 zł.

Lech Poznań – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Sobotnia potyczka o Superpuchar Polski będzie transmitowana w polskiej telewizji. Spotkanie Lech – Raków będzie emitowane “na żywo” na Polsacie i Polsat Sport Extra. Rywalizacja zacznie się o 20:10.

Zakład bez ryzyka 100 zł tylko z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.