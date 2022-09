Lech Poznań – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech – Legia: typy, kursy, zapowiedź. Hitowe spotkania Lecha z Legią w PKO Ekstraklasie zawsze wzbudzają dodatkowe emocje w sympatykach polskiej ligi. Spotkanie przy Bułgarskiej zgromadzi około 40 tysięcy kibiców, co jak na nasze warunki jest świetnym wynikiem. Zapowiada się niezwykle interesująca rywalizacja Mistrza Polski z obecnym liderem rozgrywek. Obie ekipy są “w gazie” w ostatnich tygodniach i z pewnością w tak prestiżowym starciu będą chciały zgarnąć trzy punkty. Początek meczu o godzinie 17:30.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Legia Warszawa 1.95 3.60 4.15

Lech Poznań – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Lech przed przerwą na mecze reprezentacji pokonał w derbach Poznania Wartę 1:0, natomiast w lidze ostatni raz przegrał 14 sierpnia w pojedynku ze Śląskiem Wrocław. Legia, co prawda wysoko uległa w niedawnym meczu z Rakowem Częstochowa aż 0:4, jednak pomijając ten mecz w ostatnich pięciu rywalizacjach odniosła aż cztery zwycięstwa i obecnie jest liderem rozgrywek. Obie drużyny prezentują dobrą formę w ostatnim czasie, dlatego trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Atutem Kolejorza będzie około 40 tysięczna publika, jednak na korzyść Wojskowych może zadziałać fakt, iż gospodarze mogą mieć z tyłu głowy czwartkowy mecz w Lidze Konferencji. W ostatnich trzech spotkaniach tych drużyn oglądaliśmy tylko trzy bramki i w sobotę również nie spodziewamy się gradu bramek. Nasz typ: bramki poniżej 3,5 – TAK.

Lech Poznań – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

W zespole Lecha Poznań w ostatnim czasie nie trenował z powodu kontuzji z resztą grupy Bartosz Salomon. Wydaje się, że trener Kolejorza będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich zawodników z wyłączeniem wcześniej wspomnianego defensora, dlatego będzie miał spory komfort przy wyborze składu, jednak możemy spodziewać się, że na tak prestiżowe widowisko Kolejorz wyjdzie w najmocniejszym zestawieniu. W warszawskiej Legii z powodu czterech żółtych kartoników zawieszony został Josue Pesqueira. I podobnie jak w przypadku gospodarzy wszystko wskazuje na to, że Runjaić nie będzie mógł skorzystać tylko z jednego zawodnika przy wyborze składu na sobotni hit.

Lech Poznań – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Lech Poznań w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych pokonał Wartę, Widzew, Lechię i Piasta, natomiast zremisował w wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin. Poznaniacy zajmuja obecnie siódme miejsce w ligowej tabeli ze stratą sześciu oczek do prowadzącej Legii, jednak mają jedno spotkanie zaległe. Oprócz tego Kolejorz wygrał w Lidze Konferencji z Austrią Wiedeń, ale nie dał rady w rywalizacji z Villarreal.

Legia jest liderem rozgrywek. W ostatnich pięciu spotkaniach w PKO Ekstraklasie Legioniści wygrali z Miedzią Legnica, Radomiakiem i Stalą Mielec, zremisowali z Górnikiem Zabrze i wysoko przegrali z Rakowem aż 0:4. W międzyczasie wyeliminowali Bruk Bet Termalikę z Pucharu Polski.

Lech Poznań – Legia Warszawa, historia

Łącznie obie ekipy rozegrały ze sobą już 139 spotkań. Jeśli jednak spojrzeć tylko na ligowe starcia to było ich 125, a bilans przemawia za Legią, która wygrała z nich 55 raz. Kolejorz zwyciężał w 38 spotkaniach, a 32 kończyły się remisami. Bilans bramkowy również jest na korzyść stołecznej drużyny 165 – 114. W ostatnim sezonie w Poznaniu padł remis 1:1, z kolei w Warszawie lepszy był Lech, który wygrał 1:0.

Lech Poznań – Legia Warszawa, typy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego hitu PKO Ekstraklasy jest Lech Poznań, a kursy na zwycięstwo Kolejorza wynoszą około 1,95. Co ciekawe, najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana warszawskiej Legii. W takim przypadku bukmacherzy oferują kursy oscylujące wokół 3,85. Na remis w tym starciu kursy wynoszą około 3,60.

Lech Poznań – Legia Warszawa, przewidywane składy

Lech Poznań: Bednarek, Pereira, Satka, Milić, Douglas, Murawski, Kvekveskiri, Velde, Sousa, Skóraś, Ishak

Legia Warszawa: Tobiasz, Mladenović, Nawrocki, Augustyniak, Johansson, Ślisz, Rosołek, Kapustka, Josue, Wszołek, Carlitos

Lech Poznań – Legia Warszawa, transmisja meczu

Sobotni hit PKO Ekstraklasy, w którym Lech Poznań zmierzy się z Legią Warszawa będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję “na żywo” z tego spotkania będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Mecz będzie również dostępny w telewizji publicznej na antenach TVP2 oraz TVP Sport. My, serdecznie zachęcamy do śledzenia tego widowiska poprzez usługę CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu sześciomiesięczny pakiet z góry, możecie skorzystać z promocji i zaoszczędzić aż 96 zł, płacąc 198 zł zamiast 294 zł. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 49 zł.

