Lech Poznań – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin obok potyczki Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa jest hitem 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz i Portowcy to sąsiedzi w tabeli przed tą serią gier, a zwycięstwo w tym spotkaniu przybliży jedną z tych drużyn do miejsca gwarantującego europejskie puchary w przyszłym sezonie. Gospodarze są nieznacznym faworytem niedzielnej rywalizacji, choć goście na pewno powalczą o pełną pulę z zespołem Johna van den Broma, który przecież cały czas gra na dwóch frontach, co nie jest łatwym zadaniem.

Kolejorz wygrał 7 z ostatnich 10 meczów u siebie. Nasz typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Gospodarze dobrze radzą sobie zarówno na krajowym podwórku, jak i w Europie – pięć poprzednich meczów we wszystkich rozgrywkach to cztery wygrane oraz remis. Kolejorz w ostatniej serii gier zwyciężył 2:1 nad Widzewem Łódź. Pogoń Szczecin również jest w niezłej dyspozycji – Portowcy w tym samym czasie zanotowali trzy wygrane, porażkę i bezbramkowy remis z Koroną Kielce w poprzedniej kolejce.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, historia

Spotkania pomiędzy Kolejorzem a Portowcami z reguły są bardzo wyrównane. Bilans pięciu ostatnich meczów prezentuje się następująco – dwa zwycięstwa Lecha Poznań, jedna wygrana Pogoni Szczecin i dwa remisy. Portowcy zremisowali 2:2 z Kolejorzem w 9. kolejce trwającego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Niedzielny hit PKO BP Ekstraklasy nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi mniej więcej 2.10, a typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to około 3.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Do kadry Kolejorza po zawieszeniu za żółte kartki wraca Michał Skóraś. Podczas przerwy reprezentacyjnej poważnej kontuzji nabawił się Filip Szymczak, który w tym sezonie raczej już nie zagra. Jeśli chodzi o gości ze Szczecina, to niedostępni są Stanisław Wawrzynowicz, Kacper Smoliński czy Michał Kucharczyk, a do składu po pauzie spowodowanej nadmiarem kartek powróci Benedikt Zech.

Lech: Bednarek – Pereira, Salamon, Milić, Rebocho – Murawski, Karlstrom – Ba Loua, Sousa, Skóraś – Ishak

Pogoń: Stipica – Wahlqvist, Triantafyllopoulos, Zech, Koutris – Dąbrowski, Łęgowski – Wędrychowski, Kowalczyk, Grosicki – Zahović

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Lecha 88% remisem 0% zwycięstwem Pogoni 13% 8 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Lecha

remisem

zwycięstwem Pogoni

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ 4k Ultra oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Bułgarskiej w niedzielę 2 kwietnia o godzinie 17:30.

