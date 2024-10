Lech Poznań – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Patrik Walemark

Lech – Motor: typy bukmacherskie

Każdy inny wynik w meczu Lech Poznań – Motor Lublin niż zwycięstwo Kolejorza będzie dużym zaskoczeniem. Podopieczni Nielsa Frederiksena jeśli chcą realnie myśleć o zdobyciu mistrzostwa, muszą wygrywać mecze z takimi zespołami jak Motor. Moim zdaniem w bezpośrednim pojedynku gospodarze pokażą swoją wyższość i na fali zwycięstw w lidze zgarną kolejne 3 punkty. Co więcej, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, uważam, że strzelą więcej niż jedną bramkę. Mój typ: Lech wygra & w meczu powyżej 1.5 goli.

STS 1.55 Lech wygra plus w meczu powyżej 1.5 goli Zagraj!

Kurs 150 na zwycięstwo Lecha lub Motoru z kodem GOAL300

Bukmacher STS z okazji 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy przygotował dla swoich klientów promocję. Za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu można zgarnąć aż 300 zł w formie bonusu. Spotkanie Lecha z Motorem również bierze udział w promocji. Poniżej wyjaśniamy, co zrobić, aby móc zgarnąć dodatkowy bonus.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonał pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Lech – Motor Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeśli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowy bonus o wartości 300 zł

Lech – Motor: ostatnie wyniki

Niels Frederiksen wykonał jak na razie kawał dobrej roboty w Poznaniu. Pod jego wodzą Lech włączył się do walki o mistrzostwo i przewodzi stawce z dorobkiem 25 punktów. Na swoim koncie w ostatnim czasie mają zwycięstwa z Koroną Kielce (3:2), Śląskiem Wrocław (1:0) czy Jagiellonią Białystok (5:0). Jedyną rysą na szkle są wydarzenia z Pucharu Polski, gdzie Kolejorz sensacyjnie przegrał z Resovią Rzeszów (0:1).

Motor Lublin w Pucharze polski również zaliczył wpadkę. Ich katem na początku turnieju okazała się Unia Skierniewice, z którą przegrali po rzutach karnych. Z kolei w lidze wiedzie im się nie najgorzej. Komplet punktów zgarnęli w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław (2:1) czy Górnikiem Zabrze (1:0). Wyższość rywala musieli uznać w konfrontacji z Jagiellonią (0:2) i Stalą Mielec (0:1). Obecnie zajmuja 11. miejsce w tabeli.

Lech – Motor: historia

W przeszłości Lech Poznań i Motor Lublin nigdy nie rywalizowały w bezpośrednim meczu.

Lech – Motor: kursy bukmacherskie

Bez cienia wątpliwości bukmacher wskazał, że to Lech Poznań będzie faworytem meczu z Motorem Lublin. Kolejorz jak dotąd spisuje się nienagannie w rozgrywkach ligowych, czego odzwierciedleniem są kursy oferowane na zwycięstwo w tym starciu. Wygraną gospodarzy można postawić ze współczynnikiem ok. 1.38, zaś triumf gości z kursem ok. 7.60. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 5.00.

Zachęcam do skorzystania z bogatej oferty, którą oferuje bukmacher STS. Nasz kod do STS umożliwia otrzymanie bonusów o wartości do 660 zł. Ponadto będziesz mógł skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz wysokich kursów na wszystkie wydarzenia sportowe.

Lech – Motor: kto wygra?

Lech – Motor: przewidywane składy

Lech Poznań Niels Frederiksen Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 5 Elias Andersson 8 Ali Gholizadeh 17 Filip Szymczak 19 Bryan Fiabema 24 Filip Jagiełło 33 Stjepan Loncar 35 Filip Bednarek 50 Adriel D Avila Ba Loua 55 Maksymilian Pingot 1 Kacper Rosa 9 Kacper Welniak 17 Filip Wojcik 19 Bradly van Hoeven 21 Sebastian Rudol 22 Christopher Simon 24 Filip Luberecki 37 Mathieu Scalet 77 Piotr Ceglarz

Lech – Motor: transmisja meczu

Transmisja sobotniego starcia Lech Poznań – Motor Lublin będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3. Ponadto mecz można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

