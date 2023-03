Lazio - Roma: typy, kursy, zapowiedź. Niedzielne derby Rzymu to obok meczu Interu z Juventusem zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się spotkanie 27. kolejki włoskiej Serie A. Stawką tego pojedynku są nie tylko trzy punkty, ale przede wszystkim prestiż, a także walkę o kwalifikacje do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Początek meczu o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Stadio Olimpico, Rome Serie A Lazio Rzym AS Roma 2.85 3.10 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2023 09:33 .

Lazio Rzym – AS Roma, typy i przewidywania

Derby rządzą się własnymi prawami, dlatego trudno wskazać zdecydowanego faworyta w tym pojedynku. Obie drużyny mają za sobą czwartkowe mecze w europejskich pucharach, a to może zadziałać na korzyść Romy. Szkoleniowiec Lazio, Maurizio Sarri niejednokrotnie przyznawał, że ma zbyt wąską kadrę, by rywalizować na kilku frontach. Również wyniki meczów biancocelestich w Serie A, które były rozgrywane przed lub po spotkaniach w pucharach pokazują, że Lazio ma spore problemy w tych okresach. Nasz typ: zwycięstwo Romy – TAK.

Betfan 2,78 Zwycięstwo Romy Odwiedź Betfan

Lazio Rzym – AS Roma, sytuacja kadrowa

W zespole Lazio kontuzjowany jest Ciro Immobile, a w jego miejsce najpewniej na placu gry zobaczymy Felipe Andersona. Ponadto za czerwoną kartkę zawieszony jest Vecino. Z kolei w Romie uraz leczy Diego Llorente, a Marash Kumbulla podobnie, jak Vecino odpocznie z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę.

Lazio Rzym – AS Roma, ostatnie wyniki

Lazio od trzech meczów pozostaje bez wygranej. W tym czasie biancocelesti dwukrotnie przegrali z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji żegnając się z europejskimi pucharami, a pomiędzy pojedynkami z Holendrami tylko zremisowali z Bolonią. Wcześniej odnieśli jednak dwa bardzo ważne zwycięstwa w Serie A z Napoli oraz Bolonią.

Roma w czwartek zremisowała bezbramkowo z Realem Sociedad, co pozwoliło rzymianom awansować do ćwierćfinału Ligi Europy, dzięki wygranej w pierwszym meczu 2:0. W miniony weekend giallorossi przegrali 3:4 z Sassuolo. Kolejkę wcześniej udało im się z kolei ograć Juventus 1:0.

Lazio Rzym – AS Roma, historia

Obie drużyny zmierzyły się w ramach 13. kolejki obecnego sezonu. Pierwszy mecz tej kampanii wygrało Lazio (1:0). Ostatnie pięć spotkań to na przemian wygrane biancocelestich (3) oraz giallorossich (2). Ostatni remis padł w 2020 roku.

Lazio Rzym – AS Roma, kursy bukmacherskie

Derbowe pojedynki zarządzą się własnymi prawami, dlatego bukmacherzy nie potrafią wskazać faworyta tego meczu. Kursy na wygraną Lazio i Romy są praktycznie identyczne i oscylują pomiędzy 2,75 a 2,85. Przy tej okazji zachęcamy też do skorzystania z promocji powitalnej Betfan. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200% od pierwszej wpłaty aż do 300 PLN.

Lazio Rzym – AS Roma, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Lazio 0% Remisem 0% Zwycięstwem Romy 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Lazio

Remisem

Zwycięstwem Romy

Lazio Rzym – AS Roma, przewidywane składy

Lazio Rzym – AS Roma, transmisja meczu

Niedzielne derby Rzymu będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ Online. Standardowy miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł. Jeśli jednak skorzystacie z naszej promocji i zdecydujecie się od razu wykupić 6-miesięczną subskrypcję z góry to zapłacicie jedynie 354 zł oszczędzając aż 60 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.