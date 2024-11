Lazio – FC Porto: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2024)

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Manuel Lazzari

Lazio – Porto: typy bukmacherskie

W jednym najciekawiej zapowiadających się czwartkowych starć czwartej kolejki Ligi Europy zmierzą się ze sobą przedstawiciele ligi włoskiej i portugalskiej. Lazio przystąpi do rywalizacji jako lider tabeli, mogący pochwalić się kompletem zwycięstw. FC Porto to natomiast ekipa, mająca na swoim koncie pięć oczek mniej. Ekipa z Rzymu wyróżnia się tym, że zdobyła pierwszą bramkę w każdym z ostatnich trzech meczów. To może być ciekawe rozwiązanie w kontekście czwartkowej batalii. Mój typ: Lazio pierwsze strzeli – TAK.

Lazio – Porto: ostatnie wyniki

Drużyna Marco Baronio podejdzie do rywalizacji, mogąc pochwalić się passą kolejnych zwycięstw. Lazio wygrało w każdym z czterech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Rzymianie do czwartkowej potyczki podejdą po zwycięstwie nad Cagliari Calcio (2:1). Wcześniej natomiast pokonali wysoko Como (5:1). Stołeczny zespół w roli gospodarza nie przegrali od 30 marca. Ostatnią porażkę rzymianie zanotowali 11 marca, gdy ulegli Udinese Calcio (1:2).

Zespół z Portugalii również jest w ostatnim czasie na fali wznoszącej. W trakcie minionego weekendu FC Porto wysoko pokonało Estoril (4:0). Ogólnie ekipa Vitora Bruno może pochwalić się sześcioma z rzędu zwycięstwami. W roli gościa natomiast FC Porto w pięciu ostatnich starciach zaliczyła trzy zwycięstwa i dwie porażki.

Lazio – Porto: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2022 roku. Wówczas też mierzyły się ze sobą w Lidze Europy miał wtedy miejsce wynik 2:2. Gole dla rzymian strzelili Ciro Immobile oraz Danilo Cataldi. Z kolei w zespole Estadio Do Dragao bramki zdobyli Mehdi Taremi i Mateus Uribe. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między Lazio a FC Porto dwa razy miał miejsce remis i dwukrotnie górą byli Portugalczycy.

Lazio – Porto: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Lazio kształtuje się w wysokości 2.33-2.45. Remis wyceniono na 3.20-3.40. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo FC Porto oszacowano na 2.80-2.91. Przy okazji czwartkowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Lazio – Porto, typ kibiców

Lazio – Porto, przewidywane składy

Gospodarze nie będą mogli podejść do rywalizacji bez jednego gracza. Z powodu czerwonej kartki nie będzie mógł zagrać Tijjani Noslin. Trudniejszą sytuację kadrową mają goście. W szeregach ekipy z Portugalii nie będą mogli zagrać: Zaidu Sanus, Wendell, Marko Grujic oraz Ivan Jaime.

Lazio – Porto, transmisja meczu

Czwartkowa batalia z udziałem drużyn z Włoch i Portugalii będzie do obejrzenia tylko w internecie. Transmisja ze spotkania będzie emitowana od godziny 21:00 na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych typu smartfon czy tablet, a także na Smart TV. Rywalizację skomentuje Dominik Woźniak.

