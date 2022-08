Przed 1. kolejką LaLigi: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W ten piątek wystartuje 1. kolejka nowego sezonu LaLigi i już wiemy, że emocji z pewnością nam nie zabraknie. Broniący tytułu Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Almerią, natomiast mająca ambicje na powrót do walki o najwyższe cele FC Barcelona zagra u siebie z Rayo Vallecano. Kto lepiej wejdzie w ligową kampanię 2022/2023? Przeczytaj opisy najciekawszych konfrontacji 1. kolejki LaLigi i poznaj typy na wszystkie spotkania.

FC Barcelona – Rayo Vallecano. Typy, kursy, zapowiedź

“Duma Katalonii” szaleje na rynku transferowym i próbuje zrobić wszystko, aby stworzyć konkurencyjną kadrę do walki o najwyższe cele. Podopieczni Xaviego, wzmocnieni obecnością między innymi Roberta Lewandowskiego oraz Raphinhi, bardzo dobrze radzili sobie w przedsezonowych zmaganiach, co daje spore nadzieje kibicom na udany start w lidze. Jedyną niepewność stanowi tylko to, czy władzom uda się do sobotniego meczu zarejestrować nowe nabytki. Jeżeli tak, FC Barcelona powinna bez większych problemów rozprawić się z Rayo Vallecano.

STS 1,57 FC Barcelona wygra i powyżej 2,5 gola Odwiedź STS

Almeria – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Jak wygląda sytuacja w Madrycie? Real w środę pokazał pełną dominację, rozprawił się z Eintrachtem Frankfurt 2-0 i sięgnął po Superpuchar Europy. Apetyty gwiazd Królewskich nie są jednak zaspokojone, a celem na ten sezon jest powtórzenie wyników z poprzedniego. Mistrzowie Hiszpanii zostali latem wzmocnieni przez Antonio Rudigera i Aureliena Tchouameniego, a prezydent Florentino Perez zapewnił, że to koniec transferów. Jak wypadnie Real na inaugurację LaLigi? Patrząc na jego występ sprzed kilku dni – kibice mogą być spokojni o dobre przygotowanie do sezonu.

STS 2,13 Real wygra więcej niż jedną bramką Odwiedź STS

Getafe – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Bardzo ciekawa w zbliżającym się sezonie będzie reakcja Atletico Madryt na eksperckie głosy, twierdzące, że rywalizacja o mistrzowski tytuł rozstrzygnie się między FC Barceloną a Realem. Tego lata “Los Rojiblancos” działali na rynku transferowym dość skromnie, ale wcale nie musi się to okazać niewłaściwe. Niewątpliwie w 1. kolejce zmierzą się z najtrudniejszym przeciwnikiem, bowiem Getafe na własnym terenie może okazać się zaporą nie do przejścia. Zwłaszcza, że nie ma pewności, czy Atletico uporało się z trapiącymi w poprzednim sezonie problemami.

STS 2,40 Obie drużyny strzelą Odwiedź STS

LaLiga – typy na 1. kolejkę

Piątek (12 sierpnia)

21:00 Osasuna – Sevilla (2)

Sobota (13 sierpnia)

17:00 Celta Vigo – Espanyol (X)

19:00 Valladolid – Villarreal (-2,5 gola)

21:00 Barcelona – Rayo Vallecano (1 i +2,5 gola)

Niedziela (14 sierpnia)

17:30 Cadiz – Real Sociedad (2)

19:30 Valencia – Girona (obie strzelą)

22:00 Almeria – Real Madryt (Real wygra więcej niż jedną bramką)

Poniedziałek (15 sierpnia)

17:30 Athletic Bilbao – Mallorca (1)

19:30 Getafe – Atletico Madryt (obie strzelą)

21:30 Betis – Elche (1)

W nawiasie publikujemy nasze typy na mecz

1. kolejka LaLigi: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:00 12 August 2022 Osasuna Sevilla 3.10 3.15 2.45 15:00 13 August 2022 Celta Vigo Espanyol 1.86 3.55 4.10 17:00 13 August 2022 Real Valladolid Villarreal 3.80 3.50 1.93 19:00 13 August 2022 Barcelona Rayo Vallecano 1.20 7.25 12.75 Pokaż 5 więcej spotkań 15:30 14 August 2022 Cadiz Real Sociedad 3.40 3.10 2.20 17:30 14 August 2022 Valencia Girona 1.87 3.40 4.20 20:00 14 August 2022 Almeria Real Madrid Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 15:30 15 August 2022 Athletic Bilbao Mallorca Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:30 15 August 2022 Getafe Atletico Madrid Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 10:47 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.