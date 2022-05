Przed 37. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Angel Correa i Matheus Cunha

Zbliżamy się do końca kolejnego emocjonującego sezonu La Ligi. Hitem przedostatniej kolejki jest pojedynek bezpośrednich rywali w walce o Ligę Mistrzów – Atletico i Sevilli.

Atletico Madryt – Sevilla FC. Typy, kursy, zapowiedź

To starcie wygląda na prawdziwy hit kolejki. Ostatnia seria gier sprawiła, że Atletico zapewniło sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Nawet jeśli Real Betis zdołałby zrównać się z Rojiblancos punktami, ci mają lepszy bilans spotkań bezpośrednich. Sevilla nie może za to cieszyć się z takiej pewności, mimo że większość sezonu spędziła tuż za plecami Realu Madryt.

Andaluzyjczycy wciąż mogą zostać zaskoczeni przez rywali zza miedzy i potrzebują zwycięstwa, by do ostatniej kolejki podejść bez presji. O triumf może być niezwykle ciężko. Atletico znacznie poprawiło się w ostatnich miesiącach, za to Sevilla podążyła w przeciwnym kierunku. To jednak Los Nervionenses z pewnością mają znacznie mocniejszą motywację.

Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Cadiz – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt rozdaje karty w walce o utrzymanie. W ostatniej kolejce Królewscy mierzyli się z Levante, zaś teraz czeka ich pojedynek z Cadizem. Dla mistrzów Hiszpanii to mecz bez żadnej stawki. Carlo Ancelotti zamierza kontynuować swoją politykę rotacji, by utrzymać wszystkich istotnych graczy w rytmie przed finałem Ligi Mistrzów. Na spotkanie w Kadyksie już cieszy się co najmniej kilku nominalnych rezerwowych.

Cadizu nie powinno się jednak lekceważyć. W ostatnich tygodniach zespół ten zdołał pokonać Barcelonę czy Elche i zapracował sobie na wygrzebanie się ze strefy spadkowej. Czy pozostanie nad kreską do końca sezonu, to już inna kwestia.

Nasz typ: obie strzelą

Getafe CF – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Przed Barceloną nie lada wyzwanie. Zespół potrzebuje co najmniej punktu, by zapewnić sobie wicemistrzostwo, ale Xavi będzie musiał poradzić sobie bez mnóstwa kluczowych graczy. Zawieszeni są Frenkie de Jong, Eric Garcia i Jordi Alba. Groźny uraz głowy zanotował ostatnio Ronald Araujo, z kontuzjami walczą też Gerard Pique czy Pedri.

A Getafe nie odda tego starcia bez walki. Klub spod Madrytu wciąż nie może być pewien utrzymania, choć znajduje się już bardzo blisko osiągnięcia celu. Z pewnością gospodarze chcieliby do ostatniej kolejki podchodzić bez dodatkowej presji, z jaką wiąże się walka o byt w La Lidze.

Nasz typ: obie strzelą

Program 37. kolejki La Liga

sobota (14.05.):

18:30 Espanyol Barcelona – Valencia CF (obie strzelą)

21:00 Celta Vigo – Elche (X)

niedziela (15.05., wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 19:30):

Athletic Club – Osasuna Pampeluna (obie strzelą)

Atletico Madryt – Sevilla FC (poniżej 2,5 bramki)

Real Betis – Granada (1)

Cadiz CF – Real Madryt (obie strzelą)

Levante UD – Deportivo Alaves (obie strzelą)

RCD Mallorca – Rayo Vallecano (powyżej 2,5 bramki)

Villarreal CF – Real Sociedad (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

37. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 16:30 14 May 2022 Espanyol Valencia 2.55 3.10 2.80 2.60 3.35 2.88 2.60 3.35 2.85 2.60 3.30 2.90 17:30 15 May 2022 Real Betis Granada 1.52 4.45 6.30 1.52 4.45 6.40 1.52 4.50 5.80 17:30 15 May 2022 Getafe Barcelona 3.55 3.30 2.15 3.50 3.30 2.20 3.55 3.30 2.22 3.45 3.30 2.19 Pokaż 7 więcej spotkań 17:30 15 May 2022 Levante Deportivo Alaves 3.00 3.60 2.20 3.10 3.65 2.25 3.10 3.70 2.27 3.05 3.70 2.22 17:30 15 May 2022 Atletico Madrid Sevilla 2.30 3.15 3.35 2.33 3.00 3.60 2.35 3.00 3.65 2.28 3.05 3.50 17:30 15 May 2022 Mallorca Rayo Vallecano 1.63 3.65 5.50 1.65 3.75 5.90 1.65 3.75 6.00 1.63 3.80 5.80 17:30 15 May 2022 Athletic Bilbao Osasuna 1.56 3.95 5.70 1.58 3.95 6.40 1.58 4.10 6.15 1.57 4.10 6.00 17:30 15 May 2022 Celta Vigo Elche 1.60 3.80 5.50 1.65 3.90 5.60 1.63 3.90 5.90 1.61 3.95 5.80 17:30 15 May 2022 Cadiz Real Madrid 3.30 3.40 2.20 3.35 3.35 2.25 3.25 3.40 2.30 3.20 3.40 2.26 17:30 15 May 2022 Villarreal Real Sociedad 2.11 3.40 3.30 2.15 3.65 3.30 2.15 3.60 3.40 2.12 3.55 3.40 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 08:10 .

