Przed 38. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Pau Torres i Pervis Estupinan

Przed ostatnią kolejką La Ligi nadal nie wiemy, kto będzie reprezentował Hiszpanię w Lidze Konferencji, ani kto spadnie obok Levante i Deportivo Alaves. Zadecydują ciekawie zapowiadające się spotkania.

Deportivo Alaves – Cadiz CF. Typy, kursy, zapowiedź

Deportivo Alaves może zaserwować Cadizowi to, czego samo doświadczyło przed kilkoma dniami. Basków “spuściło” z La Ligi Levante, które samo wcześniej straciło matematyczne szanse na utrzymanie. Ekipa z Kadyksu, wraz z trzema innymi zespołami, wciąż pozostaje w walce o pozostanie w elicie. To jednak właśnie Cadiz startuje z najgorszej pozycji – konkretnie 18. Jeżeli jednak wywiozą komplet punktów z Alaves, mają spore szanse na zakończenie swej misji sukcesem.

Nasz typ: zwycięstwo Cadizu

Superbet 1.85 zwycięstwo Cadizu

FC Barcelona – Villarreal CF. Typy, kursy, zapowiedź

Przed ostatnią kolejką nadal nie wiemy, kto w przyszłym sezonie będzie reprezentował Hiszpanię w Lidze Konferencji. W grze pozostaje półfinalista bieżącej edycji Ligi Mistrzów, a także odrodzony Athletic. Villarreal ma przewagę punktu nad Baskami, ale na zakończenie rozgrywek czeka ją pojedynek na Camp Nou.

Barcelona już zagwarantowała sobie wicemistrzostwo i z pewnością nie podejdzie do meczu w pełni skoncentrowana. O jej dyspozycję można się martwić, pamiętając ostatnie starcia, gdy jeszcze miała przed sobą istotne cele. Tymczasem Villarreal ma nóż na gardle, zwłaszcza, że właściciel chciałby kontynuować piękny, europejski sen.

Nasz typ: obie strzelą

Superbet 1.42 obie strzelą

Sevilla – Athletic Club. Typy, kursy, zapowiedź

Podobnie, jak Barcelona, Sevilla osiągnęła już swój cel na bieżący sezon. Zespół, który przez większość czasu bił się z Realem o mistrzostwo, do końca drżał o miejsce w czołowej czwórce. Ostatecznie jednak gracze Lopeteguiego dopięli swego.

Athletic wygrał za to trzy z ostatnich pięciu starć w La Lidze i marzy o powrocie do Europy. By do tego doszło, Baskowie muszą wywieźć komplet punktów z Andaluzji i liczyć na potknięcie Villarrealu na Camp Nou.

Nasz typ: zwycięstwo Athleticu

Superbet 2.90 zwycięstwo Athleticu

Program 38. kolejki La Ligi

piątek (20 maja):

21:00 Real Madryt – Real Betis (obie strzelą)

21:00 Rayo Vallecano – Levante UD (powyżej 2,5 bramki)

sobota (21 maja):

17:30 Valencia CF – Celta Vigo (obie strzelą)

niedziela (22 maja):

17:30 Elche CF – Getafe CF (2)

20:00:

Deportivo Alaves – Cadiz CF (2)

Granada CF – Espanyol Barcelona (obie strzelą)

Osasuna Pampeluna – RCD Mallorca (1)

FC Barcelona – Villarreal CF (obie strzelą)

Real Sociedad – Atletico Madryt (powyżej 2,5 bramki)

Sevilla FC – Athletic Club (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

38. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:00 20 May 2022 Real Madrid Real Betis 1.85 4.15 3.70 1.77 4.40 4.20 1.85 4.20 3.90 1.89 4.20 3.80 19:00 20 May 2022 Rayo Vallecano Levante 1.95 3.85 3.60 1.93 4.00 3.80 1.98 3.95 3.55 1.98 3.95 3.65 15:30 21 May 2022 Valencia Celta Vigo 2.80 3.40 2.50 2.80 3.35 2.60 2.85 3.30 2.60 2.75 3.35 2.60 Pokaż 7 więcej spotkań 15:30 22 May 2022 Elche Getafe 3.00 2.85 2.55 3.25 2.85 2.60 3.10 3.00 2.65 3.05 2.95 2.60 18:00 22 May 2022 Deportivo Alaves Cadiz 4.05 3.60 1.85 4.25 3.65 1.88 4.20 3.75 1.87 4.20 3.70 1.86 18:00 22 May 2022 Osasuna Mallorca 3.30 3.30 2.18 3.45 3.30 2.18 3.45 3.35 2.20 3.35 3.40 2.20 18:00 22 May 2022 Granada Espanyol 1.45 4.60 6.35 1.47 4.50 6.70 1.47 4.60 7.00 1.45 4.70 6.60 20:00 22 May 2022 Sevilla Athletic Bilbao 2.47 3.15 2.90 2.55 3.20 2.97 2.55 3.30 2.90 2.50 3.25 2.90 20:00 22 May 2022 Real Sociedad Atletico Madrid 2.65 3.15 2.70 2.74 3.20 2.75 2.75 3.25 2.75 2.65 3.25 2.70 20:00 22 May 2022 Barcelona Villarreal 2.03 3.90 3.15 2.02 4.10 3.30 2.07 4.00 3.25 2.04 4.00 3.20 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2022 09:18 .

