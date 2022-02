Przed 26. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Joaquin

26. kolejka hiszpańskiej ekstraklasy zapowiada się naprawdę interesująco. Nie zabraknie ciekawych starć, takich jak choćby derby Madrytu pomiędzy Rayo Vallecano i Realem Madryt czy pojedynek Barcelony z Athletikiem. Wydarzeniem weekendu będą jednak Gran Derbi i starcie drugiej z trzecią ekipą La Ligi – czyli mecz pomiędzy Sevillą a Realem Betis.

Rayo Vallecano – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedzi

Jednym z najciekawszych pojedynków tego weekendu zdają się małe derby Madrytu. Choć od razu trzeba dodać, że byłyby ciekawsze, gdyby odbywały się jeszcze kilka miesięcy temu. Od początku stycznia Rayo Vallecano zaliczyło bowiem ogromny regres. Do starcia z Realem Madryt beniaminek podejdzie po pięciu porażkach i remisie w sześciu ostatnich meczach! Gracze trenera Iraoli zatracili skuteczność pod wrogim polem karnym i niemalże odpadli już z gry o europejskie puchary.

Real, zaś, w La Lidze idzie jak burza. Królewscy w ubiegły weekend powiększyli swoją przewagę nad Sevillą do sześciu punktów i celem Carlo Ancelottiego z pewnością jest jak najszybsze zapewnienie sobie mistrzostwa kraju.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Superbet 1.70 zwycięstwo Realu Madryt Zagraj!

Atletico Madryt – Celta Vigo. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt jeszcze w starciu z Levante sięgnęło dna, by odbić się w dwóch kolejnych starciach. Pewny triumf nad Osasuną i świetny pojedynek z Manchesterem United (1:1) pokazał inne, lepsze oblicze drużyny Diego Simeone. Rojiblancos byli solidniejsi w defensywie, a przy tym nie zawiedli napastnicy: Angel Correa, Joao Felix i Luis Suarez mieli wymierny wkład w ostatnie sukcesy mistrzów Hiszpanii.

Mecz z Celtą Vigo nie będzie jednak prosty. Gracze z Galicji z łatwością kreują sytuacje podbramkowe, co przy tak chwiejącej się obronie, jak Los Colchoneros, może zagwarantować nam festiwal strzelecki.

Nasz typ: obie strzelą.

Superbet 2.05 obie strzelą Zagraj!

Sevilla FC – Real Betis. Typy, kursy, zapowiedź

Bezapelacyjnie wydarzenie weekendu. Nawet w “normalnej” sytuacji, derby Sewilli to gorące starcie, gwarantujące gole, ale i wysoką temperaturę na boisku. Co dopiero teraz, gdy zarówno Sevilla, jak i Real Betis prezentują życiową formę i zajmują drugą i trzecią lokatę w La Lidze?!

Tego dnia żaden z graczy nie odstawi nogi. Nie chodzi tu tylko o prestiż, ale i walkę o swoje cele w La Lidze. W przypadku gospodarzy, jest nim gonienie Realu Madryt, Betis chce zaś jak najszybciej zapewnić sobie przyszłoroczny udział w Lidze Mistrzów.

Nasz typ: obie strzelą.

Superbet 1.85 obie strzelą Zagraj!

Superbet 1.85 obie strzelą Zagraj!

Superbet 1.85 obie strzelą Zagraj!

Superbet 1.85 obie strzelą Zagraj!

FC Barcelona – Athletic Club. Typy, kursy, zapowiedź

Xavi nie ma najlepszych wspomnień z ostatnich pojedynków z Athletikiem. Dość powiedzieć, że Baskowie wyrzucili Barcelonę z Pucharu Króla. Do niedzielnego starcia Duma Katalonii podejdzie jednak w świetnej formie. W ostatnich tygodniach zaaplikowała po cztery gole Atletico, Valencii i Napoli. Nowe nabytki pokazują, że szybko wpasowały się do nowego otoczenia.

Baskowie z pewnością spróbują jednak przeciwstawić się Blaugranie, stawiając na wysoki pressing. Przed nami pojedynek prawdopodobnie dwóch najlepiej pressujących drużyn w lidze. Tym razem wydaje się jednak, że górą wyjdą z niego gospodarze.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony.

Superbet 1.60 zwycięstwo Barcelony Zagraj!

Program 26. kolejki La Ligi:

piątek (25 lutego):

21:00 Levante UD – Elche CF (2)

sobota (26 lutego):

14:00 RCD Mallorca – Valencia CF (X)

16:15 Getafe CF – Deportivo Alaves (1)

18:30 Rayo Vallecano – Real Madryt (2)

21:00 Atletico Madryt – Celta Vigo (obie strzelą)

niedziela (27 lutego):

14:00 Villarreal CF – Espanyol Barcelona (1)

16:15 Sevilla FC – Real Betis (obie strzelą)

18:30 Real Sociedad – Osasuna Pampeluna (poniżej 2,5 gola)

21:00 FC Barcelona – Athletic Club (1)

poniedziałek (28 lutego):

21:00 Granada CF – Cadiz CF (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

26. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 20:00 25 February 2022 Levante Elche 2.05 3.40 3.75 2.17 3.35 3.70 2.20 3.30 3.55 2.19 3.35 3.65 13:00 26 February 2022 Mallorca Valencia 2.48 3.10 2.95 2.45 3.15 3.15 2.45 3.25 3.10 2.47 3.20 3.00 15:15 26 February 2022 Getafe Deportivo Alaves 1.93 3.05 4.50 1.97 3.10 4.75 1.97 3.20 4.50 1.94 3.15 4.60 Pokaż 7 więcej spotkań 17:30 26 February 2022 Rayo Vallecano Real Madrid 4.75 4.00 1.70 5.00 3.90 1.71 4.95 4.00 1.70 4.80 4.00 1.69 20:00 26 February 2022 Atletico Madrid Celta Vigo 1.60 3.75 6.30 1.65 3.80 5.80 1.65 3.85 5.70 1.61 3.95 5.60 13:00 27 February 2022 Villarreal Espanyol 1.50 4.20 7.30 1.50 4.50 6.55 1.49 4.50 6.40 15:15 27 February 2022 Sevilla Real Betis 2.20 3.20 3.65 2.27 3.15 3.55 2.20 3.30 3.45 17:30 27 February 2022 Real Sociedad Osasuna 1.90 3.33 4.65 1.92 3.30 4.60 1.87 3.45 4.40 20:00 27 February 2022 Barcelona Athletic Bilbao 1.61 4.00 5.90 1.60 4.10 5.80 1.61 4.10 5.40 20:00 28 February 2022 Granada Cadiz 2.00 3.35 4.10 2.05 3.30 4.00 2.02 3.35 3.90 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 11:31 .

1 x 2 20:00 25 February 2022 Levante Elche 2.05 3.40 3.75 2.17 3.35 3.70 2.20 3.30 3.55 2.19 3.35 3.65 13:00 26 February 2022 Mallorca Valencia 2.48 3.10 2.95 2.45 3.15 3.15 2.45 3.25 3.10 2.47 3.20 3.00 15:15 26 February 2022 Getafe Deportivo Alaves 1.93 3.05 4.50 1.97 3.10 4.75 1.97 3.20 4.50 1.94 3.15 4.60 Pokaż 7 więcej spotkań 17:30 26 February 2022 Rayo Vallecano Real Madrid 4.75 4.00 1.70 5.00 3.90 1.71 4.95 4.00 1.70 4.80 4.00 1.69 20:00 26 February 2022 Atletico Madrid Celta Vigo 1.60 3.75 6.30 1.65 3.80 5.80 1.65 3.85 5.70 1.61 3.95 5.60 13:00 27 February 2022 Villarreal Espanyol 1.50 4.20 7.30 1.50 4.50 6.55 1.49 4.50 6.40 15:15 27 February 2022 Sevilla Real Betis 2.20 3.20 3.65 2.27 3.15 3.55 2.20 3.30 3.45 17:30 27 February 2022 Real Sociedad Osasuna 1.90 3.33 4.65 1.92 3.30 4.60 1.87 3.45 4.40 20:00 27 February 2022 Barcelona Athletic Bilbao 1.61 4.00 5.90 1.60 4.10 5.80 1.61 4.10 5.40 20:00 28 February 2022 Granada Cadiz 2.00 3.35 4.10 2.05 3.30 4.00 2.02 3.35 3.90 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 11:31 .

Oferta dla nowych klientów i transmisje w Superbet

Ten mecz możesz obstawiać w Superbet zakłady bukmacherskie. Bukmacher ten oferuje tydzień bez ryzyka do 1300 zł (cashback) i do 200 zł bonusu na start dla nowych klientów. Czytelnicy naszego serwisu otrzymają też freebet o wartości 34 zł. Można też odebrać dodatkowy bonus 20 zł za pobranie aplikacji Superbet. To łącznie 1554 zł w bonusach!Taki pakiet promocyjny otrzymasz tylko jeśli przy rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL.

Warto też skorzystać z promocji Super Przewaga. Jeśli wytypowana przez Ciebie drużyna osiągnie w dowolnym momencie spotkania dwa gole przewagi – niezależnie od wyniku końcowego, Superbet rozliczy Twój zakład jako wygrany. Szczegóły na stronie bukmachera.

W Superbet dostępne są też darmowe transmisje tv z meczów La Liga. Wystarczy się zarejestrować.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.