Kotwica – Odra, typy bukmacherskie

Wszystko wskazuje na to, że po 1/3 sezonu w Betclic 1. Lidze o utrzymanie rywalizować będą Kotwica Kołobrzeg i Odra Opole. Obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli różnica zaledwie czterech punktów. Beniaminek rozgrywek przed startem swojego sobotniego starcia plasuje się na 12. pozycji. Z kolei w strefie spadkowej znajduje się drużyna Jarosława Skrobacza. Były szkoleniowiec Podbeskidzia ma postawiony jasny cel, aby wywalczyć utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy i naprawić to, co zastał po tym, jak z klubem pożegnał się trener Radosław Sobolewski. Przed startem rywalizacji interesująco jest to, że zespół z Opola wziął udział w 10 z ostatnich 15 spotkań, gdy tylko jedna z ekip zdobyła bramkę lub miał miejsce bezbramkowy remis. Można zatem przemyśleć scenariusz, że w sobotniej konfrontacji nie padną gole z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Kotwica – Odra, ostatnie wyniki

Zespół Ryszarda Tarasiewicza w ostatnim czasie znalazł się w konkretnym dołku. Kotwica zaliczyła cztyery z rzędu porażki, ale niewykluczone, że nie tylko kwestie sportowe o tym decydują. Do mediów ostatnio wyciekły doniesienia, że zawodnicy ekipy z Kołobrzegu nie otrzymują od trzech miesięcy pensji. Do sobotniej batalii drużyna przystąpi po porażce w Pucharze Polski z Puszczą Niepołomice (0:1). W lidze natomiast w niezwykłych okolicznościach Kotwica uległa ostatnio Chrobremu Głogów (2:3).

Tymczasem wcale nie lepsze nastroje panują w szeregach drużyny z Opola. Wciąż jest w niej bez zwycięstwa szkoleniowiec Jarosław Skrobacz. W środku tygodnia Odra po dogrywce przegrała z Pogonią Szczecin (0:1) po golu Kamila Grosickiego. Z kolei w lidze opolanie nie dali rady Miedzi Legnica (0:2).

Kotwica – Odra, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w sobotniej batalii mają gospodarze. Różnice są jednak niewielkie. Typ na wygraną Kotwicy kształtuje się na poziomie 2.55. Remis wyceniono na 3.05. Opcję na ewentualne zwycięstwo Odry oszacowano natomiast na 2.65. Przy okazji rywalizacji drużyn Ryszarda Tarasiewicza i Jarosława Skrobacza można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Bukmacher 1 X 2 Betclic 2.60 3.05 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2024 20:53 .

Kotwica – Odra, typ kibiców

Kotwica – Odra, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy na pewno nie będzie mógł wystąpić Olaf Nowaka. Z gry 26-latka eliminują kwestie zdrowotne. Z kolei u gości zabraknie Adriana Purzyckiego oraz Adriana Łyszczarza.

Kotwica – Odra, transmisja meczu

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć tylko w internecie. Żadna tradycyjna telewizja nie ma w swojej ramówce transmisji ze spotkania Kotwica Kołobrzeg – Odra Opole. Mecz będzie do obejrzenia online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

