Kotwica – GKS Tychy: przewidywania i typ eksperta

Kotwica Kołobrzeg po nieudanej próbie wdarcia się do 1. Ligi w sezonie 2022/2023, dopięła swego rok później. Beniaminek nie będzie miał jednak łatwo, aby się utrzymać, bo zestaw rywali jest wymagający. GKS Tychy w poprzednim sezonie był typowany wśród klubów, które mogą powalczyć o awans do Ekstraklasy. Boisko zweryfikowało te założenia i śląską ekipę ponownie oglądamy na zapleczu najlepszej ligi.

Mecz Kotwica – GKS będzie starciem zespołów, które w pierwszej kolejce remisowały swoje spotkania. Zwłaszcza podział punktów w Płocku był niespodzianką, ponieważ Kotwica była skazywana na porażkę z faworyzowaną Wisłą. Tyszanie zremisowali z Miedzią Legnica 2:2.

Przed piątkowym spotkaniem w Kołobrzegu faworytem są goście. Potwierdzają to również kursy bukmacherskie. Pewnie przy budowaniu AKO dobrą opcją jest podpórka w stronę przyjezdnych, ale na zakład solo mój typ to wygrana GKS Tychy. Kurs na takie zdarzenie w Betclic wynosi 2.15.

Kotwica – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Początek sezonu na pewno był miłym zaskoczeniem dla kibiców Kotwicy. Remis 1:1 na wyjeździe z Wisłą Płock, która jest wskazywana w gronie klubów mających powalczyć o awans, to na pewno niezły kop motywacyjny do dalszych gier. GKS Tychy musiał gonić wynik w spotkaniu z Miedzią, ale ostatecznie uratował punkt po golu Bartosza Śpiączki w 89. minucie.

Kotwica w przygotowaniach przedsezonowych nie wygrała żadnego z czterech meczów towarzyskich. GKS prezentował się lepiej, ale miał wyniki w kratkę. Wiadomo, że rezultaty sparingów nie mają przełożenia na ligę, a dopiero po kilku kolejkach będziemy mogli poznać prawdziwe oblicza poszczególnych klubów.

Kotwica – GKS Tychy: historia

Kotwica i GKS Tychy ostatni raz o ligowe punkty rywalizowały ze sobą w sezonie 2015/2016 na poziomie 2. Ligi. Było to tak dawno temu, o czym świadczy fakt, że w tamtym czasie na tym poziomie rywalizowały aż cztery kluby, które obecnie są w Ekstraklasie. Były to: Stal Mielec, Raków Częstochowa, Puszcza Niepołomice i Radomiak Radom.

Lepiej w meczach bezpośrednich radził sobie wówczas GKS Tychy. Wprawdzie przed własną publicznością zremisował 1:1, ale na wyjeździe wygrał 2:0. W 2017 roku tyszanie dokładnie w takim samym stosunku pokonali Kotwicę w 1. rundzie Pucharu Polski. Sami jednak nie zaszli wówczas daleko, bo po wyeliminowaniu Puszczy Niepołomice zatrzymali się na Cracovii.

Kotwica – GKS Tychy: kto wygra?

Prezentujemy sondę dotyczącą prognozowanego wyniku w meczu Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy. Kibice mogą wskazywać, jak ich zdaniem zakończy się to spotkanie.

Kotwica – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie w Betclic na mecz Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy dotyczące rozstrzygnięcia prezentują się następująco:

Zwycięstwo Kotwicy – 3.10

Remis – 3.43

Zwycięstwo GKS – 2.15

Podobnie rzecz ma się u innych bukmacherów. Goście są faworytem tej potyczki. Nie można jednak przedwcześnie przekreślać szans beniaminka, ponieważ kilka dni wcześniej udowodnił, że może rywalizować z najlepszymi w tej lidze. Warto także pamiętać, że rejestrując konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL można skorzystać z zakładu bez ryzyka 50 zł.

Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy: przewidywane składy

Prezentujemy przewidywane składy na mecz Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy. Oficjalne składy pojawią się na około godzinę przed rozpoczęciem spotkania.

Kotwica: Kozioł – Kosakiewicz, Kozajda, Wełna, Polak – Oliveira, Petrović, Cywiński – Bykowski, Kozłowski, Kreković.

GKS: Lubik – Dijaković, Nedić, Budnicki – Szpakowski, Zytek, Teclaw, Makowski, Sanyang – Rumin, Śpiączka.

Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy: transmisja

Transmisja na żywo meczu Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy będzie dostępna w internecie na stronie sponsora tytularnego rozgrywek, czyli bukmachera Betclic. Aby mieć dostęp do transmisji, wystarczy przejść do strony tego bukmachera, założyć konto i złożyć dowolny depozyt.



Oprócz tego transmisja w telewizji będzie dostępna w TVP Sport. Publiczny nadawca transmituje to spotkanie również w swojej aplikacji internetowej i na stronie sport.tvp.pl.

