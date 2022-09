Korona Kielce – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Korona Kielce podejmie Pogoń Szczecin w meczu 8. kolejki Ekstraklasy w niedzielę 4 września o godzinie 15:00. Przedstawiamy darmowe typy i kursy bukmacherskie na to spotkanie w naszej zapowiedzi, w której też dowiecie się gdzie oglądać mecz, kiedy jest transmisja i jak wygląda sytuacja kadrowa obu zespołów.

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Pogoń Szczecin 4.40 3.70 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 15:08 .

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: typy i przewidywania

Ekstraklasa zawsze jest trudna do typowania, a mecz Korona Kielce – Pogoń Szczecin nie jest tu wyjątkiem. Obie drużyny przed rozpoczęciem sezonu mówiły o innych celach, są na innych etapach swojego rozwoju, ale po siedmiu kolejkach między nimi jest różnica zaledwie trzech punktów.

Korona jako beniaminek radzi sobie całkiem nieźle. Dotychczas trzy mecze wygrała, trzy przegrała, a jeden zremisowała. Dziesięć punktów na koncie, ósme miejsce w tabeli – nie jest źle. Pogoń mimo, że jest czwarta i ma o trzy punkty więcej, nie do końca może być usatysfakcjonowana swoim dorobkiem punktowym. W środę przegrała zaległy mecz z Rakowem w Częstochowie 0:1, ale to gospodarze mieli przebieg spotkania pod kontrolą i długimi momentami Portowcy po prostu byli bezradni. Zapewne to niepowodzenie będą chcieli sobie odbić w Kielcach, ale dotychczas przegrali dwa z trzech meczów w roli gości.

Typ na Pogoń kusi, ale lepiej chyba będzie postawić na to, że w spotkaniu padną mniej niż trzy gole. Kurs na takie zdarzenie jest atrakcyjny, więc warto zaryzykować.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: sytuacja kadrowa

Jedni i drudzy mają swoje problemy przed tym spotkaniem. Korona ciągle musi sobie radzić bez Piotra Malarczyka, a mocno wątpliwe są występy Adama Frączczaka i Roberto Corrala. W zespole gości nie zobaczymy na pewno Alexa Gorgona i Michała Kucharczyka. Ciągle kontuzjowany jest również Rafał Kurzawa.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: ostatnie mecze

Korona Kielce w poprzedniej kolejce pokonała w prestiżowym meczu Radomiaka 2:0 na jego terenie. Pogoń w zaległym meczu uległa Rakowowi w Częstochowie 0:1. W lidze w ostatnich pięciu meczach kielczanie zanotowali trzy wygrane i dwie porażki, a Portowcy wygrali trzy razy, a po razie zremisowali i przegrali.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: historia

Gdyby spojrzeć tylko na pięć ostatnich bezpośrednich meczów, można wysnuć wniosek, że obie drużyny nie za wiele strzelają w takich starciach. W tych spotkaniach padło bowiem tylko sześć goli. Trzykrotnie mieliśmy remis, w tym raz bezbramkowy. Ostatnim razem, kiedy te drużyny mierzyły się ze sobą na poziomie Ekstraklasy zgodnie wygrywały po 1:0 na wyjeździe.

Korona już blisko od sześciu lat nie wygrała z Pogonią na swoim terenie. Ostatnie takie zwycięstwo miało miejsce w listopadzie 2016 roku. Kielczanie wygrali wówczas 4:1.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Pogoń, mimo porażki z Rakowem i braku pomysłu w tym meczu, jest faworytem spotkania w Kielcach. Kursy bukmacherskie wskazują na Portowców. Na ich zwycięstwo kręcą się w granicach 1.78 – 1.90. Kurs na remis jest w okolicy 3.60, a wygrana gospodarzy między 4.20 a 4.45.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Korona: Forenc – Zebić, Petrow, Trojak, Danek – Podgórski, Szymusik, Sewerzyński, Blanik, Łukowski – Śpiączka.

Pogoń: Stipica – Mata, Zech, Triantafyllopoulos, Bartkowski – Grosicki, Kowalczyk, Dąbrowski, Łęgowski, Jean Carlos – Almqvist.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin: transmisja meczu

Mecz Korona – Pogoń będzie można obejrzeć na żywo w telewizji i w internecie. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w stacji CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Oprócz tego będzie można oglądać ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

