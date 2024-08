Korona Kielce – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (26.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Długosz

Korona Kielce – Stal Mielec, typy i przewidywania

Kibiców chcących obejrzeć poniedziałkowy mecz tych drużyn może zaniepokoić statystyka, że Korona nie strzeliła jeszcze u siebie gola w tym sezonie. Identycznie ma się sprawa ze Stalą w meczach wyjazdowych. Sądzę, że nie jesteśmy skazani na bezbramkowy remis, ale gradu goli bym nie oczekiwał. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Korona Kielce – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Zderzenie z nowym sezonem Ekstraklasy było dla Korony bolesne, ponieważ kielczanie ulegli Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Gdy terminarz przestał być tak wymagający, zespół zaczął punktować. Korona zremisowała z Motorem Lublin i Śląskiem Wrocław, ale uległa Cracovii.

Jeszcze dłużej, bo do piątej kolejki na zwycięstwo musiała czekać Stal. Mielczanie wygrali mecz, gdy pojawiły się pogłoski o zwolnieniu Kamila Kieresia. Drużyna zareagowała na to wygraną z Piastem Gliwice. Wcześniej Stal potrafiła zapunktować jedynie z Widzewem Łódź (1:1).

Korona Kielce – Stal Mielec, historia

Dwa sezony temu po komplet sześciu punktów w bezpośredniej rywalizacji Korony ze Stalą dwukrotnie górą byli mielczanie. Kielczanie dokonali tego natomiast w edycji 2023/2024.

Korona Kielce – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Za wyraźnego faworyta poniedziałkowej rywalizacji uznawana jest Korona Kielce. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 205. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Mielec jest to nawet 3.70. Kurs na remis waha się między 3.30 a 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Korona Kielce – Stal Mielec, przewidywane składy

W ekipie prowadzonej przez Jacka Zielińskiego zanosi się na cztery absencje w składzie. Z urazami zmagają się: Nono, Godinho, Zator oraz Czyżycki. Po stronie Kamila Kieresia przez problemy zdrowotne niedostępni są Ehmann i Pajnowski.

Korona Kielce Kamil Kuzera Stal Mielec Kamil Kieres Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-1-4-2 3-1-4-2 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi 4 Piotr Malarczyk 6 Marcel Pieczek 7 Dawid Blanik 10 Shuma Nagamatsu 15 Igor Kośmicki 17 Mariusz Fornalczyk 20 Adrian Dalmau 80 Marcel Zapytowski 88 Wojciech Kaminski 9 Ravve Assayeg 13 Konrad Jalocha 19 Dawid Tkacz 22 Rafael Santos 23 Krystian Getinger 32 Fryderyk Gerbowski 33 Adrian Bukowski 37 Mateusz Stepien 96 Robert Dadok

Korona Kielce – Stal Mielec, kto wygra?

Korona Kielce – Stal Mielec, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce a Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

