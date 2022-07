PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Karabach Agdam – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź. Lech Poznań udaje się do Azerbejdżanu na rewanżowy mecz pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam z jednobramkową zaliczką. Przed Kolejorzem trudne zadanie, jednak skromne prowadzenie uzyskane w pierwszym spotkaniu pozwala wierzyć, że poznaniacy zdołają awansować do kolejnego etapu. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Karabach Agdam – Lech Poznań, typy i przewidywania

Wynik pierwszego spotkania sprawia, że w rewanżu Karabach będzie musiał ruszyć do zdecydowanych ataków. Już w pierwszym spotkaniu Azerowie pokazali, że potrafią zagrozić bramce Kolejorza. Ekipa z Poznania za pewne będzie chciała cofnąć się do defensywy wyczekując na to, co zrobi rywal, jednocześnie próbując swoich sił z kontrataku. Poznaniacy przy Bułgarskiej też udowodnili, że choć czasami z trudnościami, to jednak potrafią przedostać się pod bramkę rywala i oddać groźny strzał. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Typy na Karabach – Lech

Karabach Agdam – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że Lech Poznań w rewanżowym spotkaniu wystąpi w identycznym zestawieniu, jak w pierwszym meczu. Szkoleniowiec Kolejorza dał odpocząć najważniejszym piłkarzom w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa, co wskazuje na to, że raczej nie należy spodziewać się zmian w składzie. Tym bardziej, że poznaniacy osiągnęli korzystny rezultat i zaprezentowali się z niezłej strony.

Z tego, co można wyczytać w mediach, zmian w składzie nie należy również się spodziewać w zespole Karabachu. Jeśli do takich dojdzie to najprawdopodobniej będą to roszady kosmetyczne na jednej bądź góra dwóch pozycjach.

Karabach Agdam – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Lech Poznań udanie rozpoczął nowy sezon od zwycięstwa w eliminacjach do Ligi Mistrzów pokonując 1:0 Karabach Agdam. W sobotę poznaniacy przegrali natomiast mecz o Superpuchar Polski. Lepszy od Kolejorza okazał się Raków Częstochowa, który zwyciężył 2:0. Jednak w tym pojedynku trener van den Brom wystawił rezerwowy skład dając odpocząć najlepszym zawodnikom. Podczas przygotowań do nowego sezonu Lech rozegrał kilka spotkań towarzyskich. Kolejorz wygrał między inny z Jagiellonią, ale przegrywał z Pogonią Szczecin oraz Widzewem Łódź.

Mecz z Lechem Poznań był dla Karabacha Agdam pierwszym spotkaniem w nowym sezonie. Ekipa z Azerbejdżanu przegrała ten mecz 0:1. Przed tym starciem Azerowie rozegrali trzy mecze sparingowe. W pierwszym z nich pewnie ograli Botosani 4:0, natomiast w dwóch kolejnych remisował z Holstein Kiel (2:2) i Universitateą Craiova (1:1). Karabach w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo kraju.

Karabach Agdam – Lech Poznań, historia

Zeszłotygodniowe spotkanie w eliminacjach do Ligi Mistrzów było pierwszym spotkaniem Lecha Poznań z Karabachem Agdam. Poznaniacy wygrali przy Bułgarskiej 1:0. Jedynego gola w tym pojedynku zdobył Mikael Ishaak w 41. minucie. Karabach w przeszłości miał okazję rywalizować z innymi polskimi drużynami. W 2010 roku wyeliminowali Wisłę Kraków w Lidze Europy, a kilka lat później odprawili z kwitkiem Piasta Gliwice.

Karabach – Lech, spotkania bezpośrednie (H2H)

Karabach Agdam – Lech Poznań, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Karabach, który już w pierwszym meczu pokazał się z dobrej strony, jednak nie był skuteczny pod bramką Kolejorza. Kursy na zwycięstwo Azerów są wysokie i wynoszą 1,85 w STS. Lech potrzebuje we wtorkowym pojedynku przynajmniej remisu, aby awansować do kolejnej rundy. Kurs na taki wynik od STS wynosi 3,45. Najwięcej bukmacherzy płacą za zwycięstwo Lecha Poznań, które w STS zostało wycenione na 4,55 za każdą postawioną złotówkę.

Karabach Agdam – Lech Poznań, przewidywane składy

Karabach Agdam: Mahammadaliyev – Vesović, Medvedev, Medina, Cafarquliyev – Richard Almeida, Qarayev – Kady, Leandro Andrade, Zoubir – Wadji

Lech Poznań: Rudko – Pereira, Satka, Milić, Rebocho – Karlstroem, Murawski – Skóraś, Amaral, Velde – Ishak

Karabach Agdam – Lech Poznań, transmisja tv

Rewanżowe spotkanie pierwszej rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu Lech – Karabach, który rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie prowadzona na kanale TVP Sport.