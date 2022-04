Juventus – Venezia: typy, kursy, zapowiedź (01.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Niedzielne zmagania 35. kolejki Serie A wystartują w Turynie. Wówczas zagrają Juventus – Venezia. Zeszłoroczny beniaminek nie ma już większych szans na utrzymanie. Z kolei Bianconeri walczą o jak najwyższe miejsce w tabeli na koniec sezonu. Sprawdź naszą zapowiedź.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Venezia 1.23 6.70 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2022 09:16 .

Juventus – Venezia, typy i przewidywania

Rywalizacje w samo południe lubią niespodzianki. Kluby takie jak Juventus, są przyzwyczajone do grania o późniejszych porach. Wydaje się, że Venezia nie ma już nic do stracenia. Ekipa gości dalej zachowuje matematyczne szanse na utrzymanie. Żeby pozostać w grze trzeba wygrywać, a to słabo wychodzi piłkarzom z Wenecji.

Tym samym Stara Dama nie zdejmie nogi z gazu. Spodziewamy się pełnej dominacji Juve. Z tego też powodu stawiamy na wygraną Bianconerich z handicapem. Nasz typ: Juventus handicap 0:1.

Juventus – Venezia, sytuacja kadrowa

W kadrze Juve zabraknie Cuadrado, De Sciglo, Locatelliego i McKennie’a. Tymczasem Venezia przyleci do Turynu bez Romero, Lezzerini czy Modolo.

Juventus – Venezia, ostatnie wyniki

Największym sukcesem Juve podczas kampanii 2021/22 jest awans do finału Copa Italia. Na podwórku ligowym bywało raz lepiej, raz gorzej. Od czasu porażki z Interem (0:1), zespół Allegriego rozegrał cztery spotkania, żadnego z nich nie przegrywając. Co więcej, trzy wygrane pozwoliły zbliżyć się do Napoli, szczególnie dzięki pokonaniu Sassuolo (2:1) w poprzedniej serii gier.

Tymczasem Venezia pogrążyła się w kryzysie. Jeszcze jesienią beniaminek dawał z siebie wszystko, ale później zabrakło sił, by walczyć z największymi. Ekipa gości notują wstydliwą serię porażek. Do niedzielnego starcia przystąpi po ośmiu blamażach z rzędu, w tym ten ostatni z Atalantą (1:3).

Juventus – Venezia, historia

Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść Juventusu. Jak dotąd Venezia jeszcze nigdy nie ograła drużyny z Piemontu. Niespodziewanie zimą ligowa potyczka tych drużyn zakończyła się remisem (1:1).

Juventus – Venezia, kursy bukmacherskie

Juventus – Venezia, przewidywane składy

Juve: Szczęsny – Pellegrini, Bonucci, De Ligt, Danilo – Rabiot, Zakaria, Bernardeschi, Dybala – Morata, Vlahovic

Venezia: Maenpaa – Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps – Cuisance, Ampadu, Cringoj – Aramu, Okerke, Henry

Juventus – Venezia, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4.

