Juventus – Salernitana: typy, kursy, zapowiedź (11.09.2022)

Juventus – Salernitana to ostatni niedzielny mecz w ramach szóstej kolejki Serie A. Faworytem w tym starciu bez wątpienia jest Stara Dama. Aczkolwiek ekipa ze Stadio Arechi nie zamierza tanio sprzedać skóry w jaskini lwa. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Salernitana 1.42 4.80 8.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 września 2022 14:12 .

Juventus – Salernitana, typy na mecz i przewidywania

Juventus podejdzie do niedzielnej potyczki jako drużyna niepokonana w tej kampanii Serie A. Stara Dama kolejną okazję, aby przedłużyć passę, będzie miała w boju w ligowym z Salernitaną, która straciła w tym sezonie cztery gole w pięciu kolejkach. Jednocześnie Dusan Vlahović i Arkadiusz Milik mogą poprawić swój bilans strzelecki. Biorąc pod uwagę to, że atrakcyjny jest kurs na to, że w starciu na Allianz Stadium padną minimum trzy bramki, to właśnie w tym kierunku podążamy. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Juventus – Salernitana, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą musieli radzić sobie w niedzielnym boju bez kilku zawodników. W gronie nieobecnych w Juventusie znajdą się: Federico Chiesa, Kaio Jorge, Paul Pogba i Wojciech Szczęsny. Arkadiusz Milik nie jest spodziewany przez wiekszą cześć włoskich dziennikarzy w wyjściowym składzie. Z kolei u gości nie będą mogli zagrać: Paweł Jaroszyński, Franck Ribery, Emil Bohinen, Ivan Radovanović oraz Matteo Lovato.

Juventus – Salernitana, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do niedzielnej batalii, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranym boju w Lidze Mistrzów przeciwko PSG (1:2). W ramach Serie A piłkarze Juve zaliczyli trzy remisy i dwa zwycięstwa. Bianconeri przed tygodniem podzieli się punktami z Fiorentiną (1:1).

Ekipa Davide Nikoli ma z kolei za sobą dwa podziały punktów z rzędu. Salernitana ma za sobą remisy z Empoli (2:2) i Bologną (1:1). Ogólnie w tej kampanii Granata wygrała tylko jedno spotkanie, pozostawiając w pokonanym polu Sampdorię (4:0).

Juventus – Salernitana, historia

Obie ekipy miały okazję grać w tym roku na stadionie w Turynie. Wówczas górą był Juventus, który wygrał 2:0. Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzykrotnie górą była Stara Dama, a raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Salernitana, wygrywając w maju 1999 roku 1:0.

Juventus – Salernitana, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Massimiliano Allegriego w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 1,42.

Juventus – Salernitana, przewidywane składy

Juventus: Perin – Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio, McKennie, Paredes, Locatelli, Cuadrado, Vlahovic, Kostic

Salernitana: Sepe – Bronn, Fazio, Gyomber, Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi, Dia, Bonazzoli.

Juventus – Salernitana, transmisja meczu

Mecz Juventus – Salernitana będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 20:45.

