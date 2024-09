fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus FC PSV Eindhoven Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2024 12:47 .

Juventus – PSV: typy bukmacherskie

Juventus we wtorkowy wieczór rozegra swój pierwszy mecz w Lidze Mistrzów po rocznej przerwie. Pierwszym przeciwnikiem Starej Damy będzie PSV Eindhoven. Ekipa z Turynu wygrała jak na razie Puchar Europy dwukrotnie. Jeden tego typu triumf mają z kolei Holendrzy.

Po finalnie nieudanej poprzedniej kampanii, bo w klubie takim jak Juventus, awansowanie do elitarnych rozgrywek to absolutnie cel minimum, doszło do roszady na stanowisko trenera. Z klubem pożegnał się Massimiliano Allegri. Z kolei latem zatrudniono Thiago Mottę. Efekt na razie jest taki, że Bianconeri są na razie na trzecim miejscu w tabeli Serie A, tracąc oczko do pierwszego SSC Napoli. PSV to natomiast lider Eredivisie, mający dwa oczka przewagi nad AZ Alkmaar.

Tymczasem przy okazji wtorkowej potyczki warto zwrócić uwagę na to, że Juve strzeliło pierwsze gola w trzech z ostatnich pięciu spotkań u siebie. Można zatem pokusić się o taki typ na wtorek. Mój typ: Juventus pierwszy zdobędzie bramkę – TAK

Juventus – PSV: ostatnie wyniki

Drużyna Thiago Motty ma za sobą dwa remisy z rzędu w lidzie włoskiej. Juventus dzielił się punktami z AS Romą (0:0) i Empoli (0:0). Tym samym ostatnie zwycięstwo turyńczycy zaliczyli z Hellas Werona (3:0), co miało miejsce 26 sierpnia.

Tymczasem w Lidze Mistrzów piłkarze Juventusu zagrają po raz pierwszy od listopada 2022 roku. Wówczas przegrali z PSG (1:2). Ogólnie w edycji 2022/2023 ekipa Turynu nie prezentowała się dobrze w Lidze Mistrzów, mając na swoim koncie pięć porażek i jedno zwycięstwo w fazie grupowej.

Zespół Petera Bosza to natomiast ostatnio maszynka do wygrywania. PSV może pochwalić się pięcioma zwycięstwami z rzędu. Ostatnio w pokonanym polu zespół z Philips Stadion zostawił NEC Nijmegen (2:0).

Z kolei w roli gościa w swoim ostatnie występie PSV urządziło sobie festiwal strzelecki z Almere City, wygrywając różnicą sześciu goli (7:1). Ogólnie zespół Bosza nie przegrał w żadnym z pięciu ostatnich występów na wyjeździe.

Juventus – PSV: historia

Obie ekipy nigdy wcześniej nie miały okazji zagrać ze sobą w rozgrywkach UEFA. Juventus natomiast z holenderskimi ekipami w europejskich pucharach zaliczył osiem zwycięstw, sześć remisów i sześć porażek. Z kolei PSG przeciwko drużynom z Włoch zwyciężyło dziewięć razy, w 11 starciach przegrało i w sześciu potyczkach remisowało.

Juventus – PSV: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo ma ekipa Thiago Motty. Typ na zwycięstwo Juventusu kształtuje się w wysokości 1.77. Remis wyceniono na 3.80-3.90. Z kolei wariant na ewentualną wygraną oszacowano na 4.30-4.50. Przy okazji wtorkowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Juventus – PSV, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu 0% wygraną PSV 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Juventusu

wygraną PSV

remisem

Juventus – PSV, przewidywane składy

Arkadiusz Milik i Francisco Conceicaco to dwóch graczy, których zabraknie we wtorkowy wieczór w ekipie z Turynu. Holendrzy natomiast muszą sobie radzić bez takich graczy jak: Noa Lang, Sergino Dest, Armando Obispo, Rick Karsdorp czy Hirving Lozano.

Juventus: Di Gregorio – Cabal, Bremer, Gatti, Kalulu, Fagioli, Locatelli, Mbangula, Yildiz, Weah, Vlahović

PSV: Benitez – Dams, Boscagli, Flamingo, Ledezma, Veerman, Schouten, Til, Tillman, De Jong, Bakayoko.

Juventus – PSV, transmisja meczu

Wtorkowe starcie z udziałem Juventusu i PSV Eindhoven w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane od godziny 18:45 na CANAL+ Extra 2. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewni platforma Canal+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO BP Ekstraklasy, La Liga czy Premier League. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

