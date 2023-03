Juventus - Freiburg: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Wielokrotni mistrzowie Serie A przystąpią do czwartkowej potyczki, chcąc podnieść się z kolan po przegranym starciu ligowym z Romą (0:1). Bianconeri będą w tym spotkaniu faworytem. Przedstawiciel Bundesligi nie chce jednak tanio sprzedać skóry. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Allianz Stadium Liga Europy Juventus FC Freiburg 1.68 3.90 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2023 13:18 .

Juventus FC – Freiburg, typy na mecz i przewidywania

Ekipa z Turynu w ostatnim czasie prezentuje się nieźle. Ma co prawda porażkę za sobą w lidze włoskiej, ale w Lidze Europy piłkarze Juventusu spisywali się wybornie. Do starcia z Freiburgiem włoska ekipa podejdzie ze swoimi największymi gwiazdami na czele z Dusanem Vlahoviciem, Angelem Di Marią, czy Federico Chiesą. Zachęcamy do postawienia na wiktorię gospodarzy. Chociaż alternatywą będzie opcja z wariantem na minimum dwa gole w meczu. Ogólnie spodziewamy się, że niemiecka drużyna skupi się na defensywie. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Juventus FC – Freiburg, sytuacja kadrowa

W ekipie z Turynu nie będą mogli wystąpić Arkadiusz Milik oraz Kaio Jorge. Z kolei w szeregach niemieckiego zespołu wyłączony z gry będzie Daniel Kofi-Kyereh.

Juventus FC – Freiburg, ostatnie wyniki

Stara Dama na swoim stadionie jest bez porażki od czterech meczów. W tym czasie Juventus wygrał trzy spotkania, a w jednym zremisował. Ekipa z Allianz Stadium w Lidze Europy jest niepokonana od trzech spotkań, notując w nich dwa remisy i zwycięstwo.

Niemiecki team ma natomiast za sobą remis w Bundeslidze z Borussią M’gladbach. Freiburg jednocześnie już od pięciu spotkań nie zaznał smaku porażki. Na wyjeździe drużyna Christiana Streicha nie przegrała w żadnym z trzech ostatnich meczów.

Juventus FC – Freiburg, historia

Oba zespoły wcześniej nie miały okazji zagrać ze sobą w europejskich pucharach. Czwartkowe starcie będzie pierwszym tego typu.

Juventus FC – Freiburg, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Christiana Streicha w STS zakłady bukmacherskie wynosi 5,75. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Juventus FC – Freiburg, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Bremer, Bonucci, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic

Freiburg: Flekken – Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler, Eggestein, Höfler, Günter, Doan, Grifo, Höler.

Juventus FC – Freiburg, kto wygra

Juventus FC – Freiburg, transmisja meczu

Mecz Juventus – Freiburg nie będzie transmitowany w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne tylko na platformie Viaplay. Potyczka zacznie się o godzinie 21:00.

