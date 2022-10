Jagiellonia – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia – Wisła: typy, kursy, zapowiedź. W drugim piątkowym spotkaniu 12. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok zmierzy się z Wisłą Płock. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta tego spotkania, bowiem obecnie zespół z Podlasia prezentuje lepszą formę, z kolei płocczanie, mimo kilku słabszych występów w ostatnim czasie wciąż uznawani są za rewelację rozgrywek. Początek meczu o godzinie 20:30.

Jagiellonia – Wisła Płock, typy i przewidywania

Jagiellonia po niezbyt udanym początku sezonu złapała wiatr w żagle. Jaga w lidze jest niepokonana od 6 sierpnia i porażki z Radomiakiem. Od tego czasu na zmianę zwycięstwa przeplata remisami. Wisła z kolei po znakomitym starcie w ostatnich tygodniach złapała mała zadyszkę. Do piątkowego starcia obie ekipy przystąpią po zwycięstwie w minionej kolejce i z pewnością będą chciały powalczyć o kolejne w bezpośredniej rywalizacji. Ostatni bilans bezpośrednich starć przemawia na korzyść Wiślaków z Płocka, natomiast bukmacherzy faworytów upatrują w Jagiellonii. Natomiast my, patrząc na wyniki obu drużyn, liczymy na kilka bramek w tym spotkaniu. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Jagiellonia – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Do drużyny Jagiellonii wraca Portugalczyk Nene, który w poprzednim meczu musiał pauzować ze względu na zawieszenie za cztery żółte kartki. Niewątpliwie jest to spore wzmocnienie ekipy z Podlasia. W meczu z Wisłą Płock żaden zawodnik gospodarzy nie jest zawieszony za kartki. Podobna sytuacja ma miejsce w Wiśle Płock. Ponadto po zawieszeniu wraca Rafał Wolski, którego kara została skrócona z czterech do trzech spotkań.

Jagiellonia – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Jagiellonia w rozgrywkach ligowych ostatni raz przegrała na początku sierpnia w meczu z Radomiakiem. Od tego czasu Jaga zaliczyła trzy wygrane i cztery remisy. Dobre wyniki pozwoliły jej, po słabym początku, awansować na siódme miejsce w tabeli, a do lidera ze Szczecina traci zaledwie pięć oczek.

Wisła Płock, odwrotnie do Jagiellonii miała fantastyczny start, a w ostatnich tygodniach złapała małą zadyszkę. Płocczanie w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa z Piastem oraz Skrą w Pucharze Polski, dwukrotnie przegrali z Zagłębiem oraz Radomiakiem a także zremisowali z Górnikiem Zabrze. Mimo przeciętnych wyników są trzeci w tabeli i tracą tylko punkt do liderującej Poogni.

Jagiellonia – Wisła Płock, historia

W ostatnim sezonie dwukrotnie lepsza była Wisła Płock, który w Białymstoku wygrała 1:0, natomiast przed własną publicznością ograła Jagę 3:1. Również bilans ostatnich pięciu bezpośrednich rywalizacji przemawia za Nafciarzami.

Jagiellonia – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Według poniższych kursów polskich bukmacherów, faworytem piątkowego starcia jest Jagiellonia Białystok. Natomiast typy na remis oraz wygraną Wisły Płock są bardzo zbliżone i oscylują wokół 3,50.

Jagiellonia – Wisła Płock, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović, Prikryl, Puerto, Tiru, Nastić, Lewicki, Gual, Romańczuk, Nene, Cernych, Imaz

Wisła Płock: Gradecki, Tomasik, Rzeźniczak, Krywociuk, Vallo, Furman, Rasak, Lesniak, Lewandowski, Davo, Kolar.

Jagiellonia – Wisła Płock, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Jagiellonia Białystok – Wisła Płock transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. My natomiast serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego spotkania w usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu sześciomiesięczny pakiet z góry, możecie skorzystać z promocji i zaoszczędzić aż 114 zł, płacąc 180 zł zamiast 294 zł. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 49 zł.

