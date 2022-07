Jagiellonia – Widzew: typy, kursy, zapowiedź (22.07.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Ekstraklasa w piątek 22 lipca proponuje kibicom dwa mecze. Jednym z nich jest wieczorne starcie Jagiellonia kontra Widzew.

Jagiellonia – Widzew, typy i przewidywania

Piłkarze Jagiellonia i Widzewa na inaugurację Ekstraklasy zagrali niezłe spotkania. Liczymy na powtórkę w drugiej serii gier. Taki scenariusz oznaczałby bowiem ciekawe widowisko w Białymstoku, z być może kilkoma golami. Spodziewamy się, ze obie drużyny trafią do siatki. Tak było w 9 z 15 ostatnich spotkań z udziałem łódzkiej ekipy.

Jagiellonia – Widzew, sytuacja kadrowa

Maciej Stolarczyk zdradził, że do zdrowia wracają: Taras Romanczuk, Bojan Nastić oraz Juan Camara. Z kolei Janusz Niedźwiedź ma na dzieję, że do Białegostoku zespół uda się w komplecie.

Jagiellonia – Widzew, ostatnie wyniki

W okresie przygotowawczym do sezonu 2022/2023 Jagiellonia rozegrała cztery sparingi. Na ich podstawie można było wyciągnąć pewne wnioski. Kibice zapewne spodziewali się, że ich zespół będzie miał trudności przeciwko silnym przeciwnikom, ponieważ białostoczanie ulegli Ruchowi Lwów i Lechowi Poznań. Tymczasem podopieczni Macieja Stolarczyka rozprawili się na własnym stadionie z Piastem Gliwice.

Widzew sparingi rozpoczął od pokonania Lecha, ale później nie potrafił pokonać GKS-u Tychy i Sandecji. W końcowej fazie przygotowań łodzianie poprawili swoją formę, ponieważ rozprawili się z Puszczą i Stalą Rzeszów. Na start Ekstraklasy nie udało się jednak odnieść zwycięstwa, chociaż drużyna Janusza Niedźwiedzia prowadziła z Pogonią. Finalnie uległa szczecinianom.

Jagiellonia – Widzew, historia

Po raz ostatni kluby te w oficjalnym meczu konfrontowały się ze sobą w sezonie 2013/2014. Wówczas żadne z trzech spotkań nie obfitowało w gole. W Łodzi dwukrotnie było 1:1. Tymczasem Jagiellonia zwyciężyła u siebie 1:0.

Jagiellonia – Widzew, kursy bukmacherów

Jagiellonia – Widzew, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović; Prikryl, Tiru, Skrzypczak, Pazdan, Wdowik, Pospisil, Nene, Bida, Imaz, Trubeha

Widzew: Ravas – Żyro, Czorbadżijski, Stępiński, Hanousek, Kun, Danielak, Nunes, Letniowski, Terpiłowski, Pawłowski

Jagiellonia – Widzew, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 22 lipca. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+ Sport. Mecz będzie można także zobaczyć korzystając z internetu poprzez usługę CANAL+ online. Teraz półroczny dostęp można uzyskać po bardzo atrakcyjnej cenie – 198 zł. W standardowej ofercie koszt wynosi 270 zł, co oznacza, że oszczędzamy 72 zł. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Canal+ online za pośrednictwem naszej strony.

