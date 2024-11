Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – Molde, typy bukmacherskie

Jagiellonia jest na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Wygrywając w czwartek będzie tego praktycznie pewna. Choć mistrzowie Polski nie mają dobrych wspomnieć z rywalizacji z innym norweskim zespołem Bodo/Glimt, to w meczu z Molde na pewno nie pozostają bez szans. Gospodarze będą chcieli potwierdzić bardzo dobrą formę w ostatnich tygodniach. Czy stać ich na zwycięstwo? Moim zdaniem tak. W tym miejscu zwracam jednak uwagę na specjalną ofertę Superbet, który pozwala postawić zakład na gola Jagiellonii w meczu z Molde po kursie 200 i zgarnąć dzięki temu aż 400 zł. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: gol Jagiellonii

Kurs 200 na bramkę Jagiellonii

Superbet przygotował specjalna ofertę na czwartkowy mecz Jagiellonia – Molde. Stawiając tylko 2 zł na gola Jagiellonii możesz zgarnąć aż 400 zł. Z oferty można skorzystać podając kod GOAL podczas rejestracji w Superbet. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy na gola Jagiellonii w meczu z Molde Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Jagiellonia zdobędzie bramkę, otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 400 zł

Jagiellonia – Molde: ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok jest w komfortowej sytuacji po dwóch kolejkach rywalizacji w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski mają bowiem na koncie sześć punktów, co daje im bardzo duże szanse na kontynuowanie przygody z europejskimi pucharami również wiosną. Drużyna Adriana Siemieńca w pierwszym meczu sprawiła niespodziankę i pokonała 2:1 na wyjeździe FC Kopenhagę, natomiast w drugim wywiązała się z roli faworyta i wygrała u siebie 2:0 z Petrocub.

Jagiellonia bardzo dobrze spisuje się również w pozostałych rozgrywkach. Biorąc pod uwagę wszystkie, wygrała 9 z 10 ostatnich spotkań. W ostatni weekend zespół z Białegostoku wygrał na wyjeździe 2:0 z Górnikiem Zabrze, a kilka dni wcześniej zameldował się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. W meczu 1/16 finału pewnie 3:0 pokonał Chojniczankę Chojnice.

Molde rywalizację w Lidze Konferencji rozpoczęło od wysokiego zwycięstwa 3:0 z zespołem Larne. W drugiej kolejce zaznało jednak goryczy porażki, ulegając 1:2 na wyjeździe belgijskiemu Gent. Od tamtej pory Molde rozegrało dwa ligowe spotkania, pewnie 3:0 pokonując Haugesand i remisując 3:3 z Bodo/Glimt.

Jagiellonia – Molde, historia

Obie drużyny nie miały jeszcze okazji rywalizować ze sobą. Jagiellonia ma już jednak za sobą pojedynek z przedstawicielem ligi norweskiej. W trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów mierzyła się z Bogo/Glimt. Nie wspomina tych pojedynków najlepiej, bowiem doznała dwóch porażek 0:1 i 1:4.

Z kolei Molde w przeszłości miało już okazję rywalizować z polskim zespołem – Legią Warszawa. W sezonie 2013/14 w eliminacyjnym dwumeczu lepsza okazała się Legia (1:1 na wyjeździe, 0:0 u siebie). Molde wzięło jednak rewanż w poprzednim sezonie, kiedy wyeliminowało stołeczną drużynę z rozgrywek Ligi Konferencji. Norwedzy wygrali oba mecze – 3:2 u siebie i 3:0 na wyjeździe.

Jagiellonia – Molde, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów czwartkowe spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Porównując kursy na wygraną jednej i drugiej drużyny, nieznacznie niższe widnieją przy mistrzach Polski. Rozważając typ na wygraną Jagiellonii można liczyć na kurs w okolic 2.40-2.50.

Jagiellonia – Molde, przewidywane składy

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Stoijnović, Dieguez, Moutingo – Villar, Romanczuk, Kubicki, Imaz, Hansen – Pululu

Jagiellonia – Molde, typ kibiców

Jagiellonia – Molde, transmisja meczu

Mecz Jagiellonia – Molde rozegrany zostanie w czwartek (7 listopada) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja tego meczu dostępna będzie na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2. Rywalizację skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski.

