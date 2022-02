Jagiellonia Białystok – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fedor Cernych

Jagiellonia Białystok – Cracovia to pierwszy sobotni mecz w ramach 22. kolejki PKO Ekstraklasy. Faworyta w tym starciu trudno wskazać. Obie ekipy przystąpią do sobotniego boju opromienione zwycięstwami w ostatniej serii gier. W naszej zapowiedzi dotyczącej starcia Jagiellonia – Cracovia znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.



Jagiellonia PKO Ekstraklasa

19.02.2022

15:00



Stadion Miejski

Cracovia

Jagiellonia Białystok – Cracovia, typy na mecz i przewidywania

W ostatnich potyczkach między obiema ekipami częściej górą byli białostoczanie. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w sierpniu minionego roku, gdy jednak Cracovia wygrała 2:1. Na swoim obiekcie w rywalizacji z Pasami piłkarze Żółto-czerwonych byli górą jednak w każdym z czterech ostatnich spotkań. Nasz typ: wygrana Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli zagrać: Jesus Imaz, Miłosz Matysik, Ivan Runje, Israel Puero, Błażej Augustyn i Michał Żyro. Goście będą osłabieni brakiem takich zawodników jak Thiago, czy Marcos Alvarez. Jewhen Konoplanka też nie zagra z powodu zaległości treningowych.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok jak dotąd w ligowych zmaganiach wywalczyła 27 punktów. Ostatnie zwycięstwo podopieczni Piotra Nowaka zaliczyli w miniony poniedziałek, pokonując Górnik Zabrze (2:1). Było to siódme w sezonie zwycięstwo Żółto-czerwonych.

Cracovia to natomiast ekipa, która legitymuje się bilansem 30 oczek. W tej kampanii krakowianie zanotowali osiem zwycięstw, sześć remisów i siedem porażek. Tydzień temu w dobrym stylu pokonali Lechię Gdańsk (2:0). Była to zresztą trzecia z rzędu wygrana Pasów w lidze.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, historia

W sześciu ostatnich starciach ligowych między obiema ekipami cztery razy górą była Jagiellonia, a dwa zwycięstwa zaliczyła Cracovia. Ostatni bój z udziałem obu teamów w Białymstoku zakończył się triumfem gospodarzy (2:1).

Jagiellonia Białystok – Cracovia, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Jacka Zielińskiego w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 2,84.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović – Olszewski, Tiru, Pazdan, Nastić, Romanczuk, Struski, Pospisil, Prikryl, Mystkowski, Cernych

Cracovia: Niemczycki – Jugas, Rodin, Rapa, Siplak, Lusiusz, Rasmussen, Kakabadze, Rakoczy, Hanca, Van Amersfoort.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, transmisja meczu

Mecz Jagiellonia – Cracovia będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 15:00.

Program Canal+ Sport 3 można oglądać w pakiecie sportowym Polsat Box Go.

