Inter Mediolan – Frosinone: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2023)

Inter Mediolan – Frosinone, typy na mecz i przewidywania

Inter Mediolan przed rozpoczęciem 12. kolejki Serie A piastował miejsce lidera. Teraz Nerazzurri muszą zwyciężyć z Frosinone, aby utrzymać tę pozycję. Wydaje się, że nie powinno być z tym większego problemu. Moim zdaniem drużyna Simone Inzaghiego wygra i zdobędzie powyżej 2,5 bramki.

Inter Mediolan – Frosinone, sytuacja kadrowa

Simone Inzaghi nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanego od dłuższego czasu Benjamina Pavarda. Oprócz tego pod znakiem zapytania stoi występ Juana Cuadrado. Natomiast w ekipie Frosinone nie zagrają Abdou Harroui i prawdopodobnie Francesco Gelli oraz Sergio Kalaj.

Inter Mediolan – Frosinone, ostatnie wyniki

Inter jest w wysokiej formie. Nerazzurri odnieśli pięć zwycięstw z rzędu, pokonując w tym czasie między innymi AS Romę 1:0 i Atalantę 2:1.

Z kolei Frosione w pięciu poprzednich meczach zanotowało trzy wygrane i dwie porażki. Warto odnotować, że ekipa z regionu Lacjum awansowała do 1/8 finału Pucharu Włoch, wygrywając po dogrywce z Torino.

Inter Mediolan – Frosinone, historia

Inter rozegrał w historii cztery mecze z Frosinone i odniósł cztery zwycięstwa. Trudno oczekiwać, aby w nadchodzącym meczu seria mediolańskiej ekipy została przerwana.

Inter Mediolan – Frosinone, kursy

Kurs na wygraną Interu wynosi około 1.20. Natomiast na zwycięstwo Frosinone oscyluje w granicach 13.00. W tym miejscu warto spojrzeć na ofertę Superbet. Rejestrując się, warto wykorzystać Superbet kod promocyjny GOAL u tego bukmachera. Dzięki niemu można skorzystać między innymi z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Inter Mediolan – Frosinone, przewidywane składy

Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Frosinone Eusebio Di Francesco Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Frosinone Eusebio Di Francesco Rezerwowi ▼ 5 Stefano Sensi 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 15 Francesco Acerbi 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero 1 Pierluigi Frattali 2 Mehdi Bourabia 4 Marco Brescianini 7 Jaime Baez 8 Karlo Lulic 9 Kaio Jorge 10 Giuseppe Caso 14 Francesco Gelli 16 Luca Garritano 17 Giorgi Kvernadze 20 Pol Lirola 30 Ilario Monterisi 31 Michele Cerofolini 47 Mateus Lusuardi 70 Walid Cheddira Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Frosinone Eusebio Di Francesco Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Frosinone Eusebio Di Francesco Rezerwowi ▼ 5 Stefano Sensi 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 15 Francesco Acerbi 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero 1 Pierluigi Frattali 2 Mehdi Bourabia 4 Marco Brescianini 7 Jaime Baez 8 Karlo Lulic 9 Kaio Jorge 10 Giuseppe Caso 14 Francesco Gelli 16 Luca Garritano 17 Giorgi Kvernadze 20 Pol Lirola 30 Ilario Monterisi 31 Michele Cerofolini 47 Mateus Lusuardi 70 Walid Cheddira

Inter Mediolan – Frosinone, kto wygra

Inter Mediolan – Frosinone, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Interu z Frosinone będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. To starcie można także obejrzeć przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

