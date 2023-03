Inter Mediolan - Fiorentina, typy na mecz 28. kolejki Serie A. W tabeli za pięć ostatnich ligowych spotkań Fiorentina jest najlepiej punktującą drużyną w całej włoskiej ekstraklasie. W sobotę będzie więc trudnym przeciwnikiem dla Interu, który walczy o awans do przyszłej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Początek meczu o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Inter – Fiorentina, typy i przewidywania

Ostatnie tygodnie są dla Interu Mediolan słodko-gorzkie. Co prawda udało się awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, lecz styl gry w dwumeczu z Porto był nieprzekonujący. Ponadto, Nerrazzuri zawodzą w rozgrywkach ligowych i nie mogą być pewni udziału w kolejnej edycji Champions League. Na przeciwnym biegunie znajduje się Fiorentina, która w ostatnich pięciu meczach punktowała najlepiej w całej Serie A. Dla Interu będzie to więc trudna przeprawa, gdyż Vincenzo Italiano wygląda na dobrze przygotowany do końcówki sezonu. W poprzednich meczach z udziałem jednej i drugiej drużyny padało niewiele goli, więc podobnego przebiegu spodziewamy się w Mediolanie. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Inter – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Do sobotniego meczu Inter Mediolan przystąpi w sporym osłabieniu. Na boisku zabraknie bowiem kontuzjowanych Hakana Calhanoglu i Milana Skriniara. Pod znakiem zapytania stoi także występ Federico Dimarco.

Po stronie Fiorentiny nie zobaczymy natomiast Luki Jovicia i Salvatore Sirigu. Obaj zawodnicy zmagają się z problemami zdrowotnymi.

Inter – Fiorentina, ostatnie wyniki

Inter nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów. Tuż przed przerwą reprezentacyjną Nerrazzuri mierzyli się z Juventusem, z którym przegrali 0-1. Wcześniej bezbramkowo zremisowali z Porto, co pozwoliło awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Inter ma na swoim koncie także poważną wpadkę ze Spezią (1-2).

Fiorentina pozostaje na zwycięskiej ścieżce od 23 lutego. W poprzedniej kolejce zespół Vincenzo Italiano ograł Lecce 1-0, a wcześniej pokonał w dwumeczu Sivasspor i awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W trakcie świetnej serii Fiorentina pokonała między innymi Milan (2-1) oraz Cremonese (2-0).

Inter – Fiorentina, historia

Bezpośredni mecz obu drużyn z 11. kolejki tego sezonu Serie A był prawdziwym dreszczowcem. Do przerwy Inter prowadził na wyjeździe 2-1, a w drugiej połowie Fiorentina konsekwentnie odrabiała straty i w 90. minucie strzeliła na 3-3. Nie było to ostatnie trafienie tego wieczoru, gdyż w doliczonym czasie gry Henrikh Mkhitaryan zapewnił zwycięstwo Nerrazzurim. Co ciekawe, Fiorentina na wygraną z Interem czeka od 2017 roku.

Inter – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Inter Mediolan. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1,70. W przypadku ewentualnej wygranej Fiorentiny jest to nawet aż 5,25.

Inter – Fiorentina, przewidywane składy

Inter – Fiorentina, transmisja meczu

Sobotni mecz 28. kolejki Serie A między Interem Mediolan a Fiorentiną rozpocznie się o godzinie 18. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić w polskiej telewizji na Eleven Sports 1. Można je także obejrzeć w usłudze CANAL+ online.

