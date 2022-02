Inter Mediolan – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Nicolo Barella i obrońca AS Roma

Nadszedł czas na rozegranie ćwierćfinałów Pucharu Włoch. W pierwszej rywalizacji o przepustkę do decydującej rundy zagrają Inter i Roma. Obie drużyny zaliczyły ostatnio wpadki na podwórku ligowym, dlatego każda z nich myśli tylko o zwycięstwie. Sprawdź nasz typ i przewidywania czy kursy bukmacherskie na ten pojedynek.



Inter Mediolan Puchar Włoch

08.02.2022

21:00

Stadio Giuseppe Meazza



AS Roma

Inter Mediolan – AS Roma, typy i przewidywania

Jose Mourinho zjawił się w Rzymie między innymi, by przerwać niemoc Giallorossich w starciach z Interem. Mediolańczycy cieszą się dobrą passą przeciwko AS Romie, a dla obu ekip będzie to drugi bój w tym sezonie.

Kilka dni temu zarówno Nerazzurri, jak i rzymianie zaliczyli wpadki. Teraz staną przed wielką szansą na awans do półfinału. Nikt we wtorkowy wieczór nie będzie odpuszczał. Z tego powodu spodziewamy się bramkostrzelnego widowiska. W głównym typie postawimy na gole z obu stron.

Inter Mediolan – AS Roma, ostatnie wyniki

W poprzedniej rundzie Coppa Italia, Inter pokonał Empoli dopiero po dogrywce (3:2). Nie wiele brakowało, żeby mistrzowie Włoch byli za burtą rozgrywek, ale w końcówce z opałów zespół wyciągnął Rannochia. Później Nerazzurri dopełnili formalności w lidze, wygrywając z Venezia (2:1). Pomimo tego, Simone Inzaghi ma marę powodów do niepokoju. Wszystko przez nieszczelną obronę i porażkę w derbach Mediolanu (1:2), choć do 75 minuty jego podopieczni prowadzili w tym spotkaniu.

Tymczasem Mourinho wygonił demony z szatni po całkiem przeciętnym starcie w 2022 r. Co prawda, seria zwycięstw zatrzymała się na trzech meczach. AS Roma nie mogła dołożyć kolejnego triumfu do rekordu, bo starcie z Genoa zakończyło się bezbramkowym remisem. Na domiar złego VAR anulował gola Giallorossich kilka chwil przed ostatnim gwizdkiem sędziego i trzeba było zadowolić się punktem.

Inter Mediolan – AS Roma, historia

AS Roma na pokonanie Interu czeka od prawie pięciu lat. Od tamtej pory spora część meczy kończyła się remisami. Do tego Nerazzurri rozbili Giallorossich w dwóch poprzednich pojedynkach. Do tego na początku grudnia Inter odniósł pewne zwycięstwo na Stadio Olimpico (3:0).

Inter Mediolan – AS Roma, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan – AS Roma, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Polsat Sport Premium 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie www.polsatboxgo.pl.

