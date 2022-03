Inter – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Inter przed meczem z Violą zajmuje trzecie miejsce w lidze

Inter – Fiorentina: typy i kursy na mecz Serie A. Milan powoli zaczyna odjeżdżać Nerazzurrim w tabeli ligowej. Jeśli Inter chce podtrzymać marzenia o obronie tytułu mistrzowskiego, to wygrana na własnym stadionie z Fiorentiną jest obowiązkiem. Drużyna z Florencji radzi sobie w ostatnim czasie całkiem nieźle, więc na San Siro zapowiada nam się wyrównane starcie.

San Siro Serie A Inter Mediolan Fiorentina 1.53 4.60 6.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2022 20:53 .

Inter – Fiorentina, typy i przewidywania

Inter Mediolan w ostatnim czasie zdecydowanie zbyt często gubił punkty. Remisy z Genoą i Torino to wyniki poniżej oczekiwań kibiców, którzy marzą o obronie mistrzowskiego tytułu. Przebudził się w ostatnim czasie Lautaro Martinez, który przed długi okres nie mógł znaleźć drogi do bramki rywali. Zdecydowanie zawodzi Arturo Vidal, który po sezonie niemal na pewno opuści drużynę. Chilijczyk nie wnosi już odpowiedniej jakości, a do tego często popełnia błędy.

Krzysztof Piątek nie gra już z takim animuszem jak na początku tego roku, jednak Polak wciąż jest pewnym punktem zespołu. Napastnik wygrywa na ten moment rywalizację z Arthurem Cabralem, co cieszy polskich kibiców. Fiorentina notuje zaskakująco dobre rezultaty w tym sezonie, a w grę wchodzi nawet walka o europejskie puchary. Piłkarze Violi tracą jednak stanowczo zbyt dużo bramek, by móc walczyć o pierwszą piątkę ligowej tabeli. Z tego też względu wydaje nam się, że o czyste konto w meczu wyjazdowym z Interem będzie ciężko. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

Inter – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Trener Inzaghi w meczu z Fiorentiną na pewno nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Stefana de Vrija. Holender doznał urazu w starciu rewanżowym z Liverpoolem i musiał opuścić boisko już w przerwie.

Fiorentina niemal cała w komplecie. Niemal, bo niepewny wydaje się stan zdrowia Giacomo Bonaventury. Włoch doznał silnego stłuczenia kolana w starciu ligowym z Bologną i możliwe, że trener postanowi go oszczędzić w meczu z Interem.

Inter – Fiorentina, ostatnie wyniki

Forma Interu w tym sezonie była już dużo lepsza. Z 10 ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach Nerazzurri wygrali tylko trzy. Ponieśli w tym czasie także trzy porażki. W lutym lepsi od nich okazali się kolejno AC Milan, Liverpool i Sassuolo. W takiej dyspozycji trudno myśleć o walce o mistrzostwo.

Bilans Fiorentiny także nie wygląda najlepiej. Viola wygrała trzy z ostatnich pięciu meczów w Serie A. Dotkliwa i poważna w skutkach może okazać się przegrana w półfinale pucharu Włoch z Juventusem 0:1. Podopieczni Vincenzo Italiano przeważali niemal przez cały mecz i w doliczonym czasie gry stracili bramkę po fatalnym błędzie środkowych obrońców.

Inter – Fiorentina, historia

Fiorentina z Interem nie wygrała aż od 5 lat. Po raz ostatni Viola zwyciężyła w kwietniu 2017 roku po szalonym meczu, który zakończył się wynikiem 5:4. Od tamtej pory nie wygrała żadnego z 11 spotkań przeciwko ekipie z Mediolanu. Inter wygrał aż siedem z tych meczów, a pozostałe cztery zakończyły się remisem.

Inter – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Gospodarze są wyraźnym faworytem, a historia pojedynków także przemawia na ich korzyść. Kursy na Inter wynoszą zaledwie ok. 1.50, przy aż 6.50 na Fiorentinę. Stawiając na ten mecz można skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 234 zł. Aby go odebrać wystarczy zarejestrować konto i wykorzystując STS kod promocyjny GOAL.

Inter – Fiorentina, przewidywane składy

Inter: Handanovic – D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni – Barella, Brozovic, Dumfries, Calhanoglu, Perisic – Dzeko, Martinez

Fiorentina: Terracciano – Odriozola, Martinez, Milenkovic, Biraghi – Maleh, Torreira, Castrovilli – Ikone, Piątek, Gonzalez

Inter – Fiorentina, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenie Eleven Sport 1. Początek 19 marca o godzinie 18:00. Dostępne będą także relacje w Internecie na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.