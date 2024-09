fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan Crvena Zvezda Belgrad

Inter – Crvena Zvezda: typy bukmacherskie

Inter Mediolan powalczy o premierowe zwycięstwo w Lidze Mistrzów w tej kampanii we wtorkowy wieczór. Nerazzurri jednocześnie mają nadzieję na to, że uda im się wygrać drugie z rzędu spotkanie po pokonaniu w trakcie weekendu Udinese Calcio (3:2). Na swoim stadionie ekipa z Mediolanu chce się też podnieść po przegranej z AC Milan (1:2).

Crvena Zvezda to natomiast zespół, który ma na swoim koncie dwa kolejne wygrane mecze w lidze serbskiej, w tym to prestiżowe z Partizanem (4:0). Tymczasem w Lidze Mistrzów ekipa z Serbii zaczęła zmagania od porażki z Benfiką (1:2). Tym samym dla obu ekip wtorkowa batalia będzie rywalizacją o pierwsze zwycięstwo w tej edycji elitarnych rozgrywek.

Tymczasem przed startem meczu ciekawe jest to, że Crvena Zvezda zremisowała pierwszą połowę w sześciu z ostatnich 10 spotkań na wyjeździe. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie. Mój typ: remis do przerwy – TAK.

Inter – Crvena Zvezda: ostatnie wyniki

Ekipa Simone Inzaghiego ostatnio zaliczyła trudniejszy czas. Notowała serię trzech spotkań bez wygranej. Przełamanie miało miejsce dopiero w trakcie minionego weekendu, gdy mistrzowie Włoch okazali się lepsi od Udinese Calcio (3:2).

U siebie w tej kampanii Nerazzurri rozegrali jak na razie trzy spotkania. Zaliczyli w nich dwa zwycięstwa i porażkę w derbach z AC Milan (1:2).

Drużyna z Serbii z kolei w sześciu ostatnich występach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrała tylko raz. Miało to miejsce właśnie w elitarnych rozgrywkach, gdy Crvena Zvezda uległa Benfice (1:2). Wcześniej natomiast serbska ekipa okazała się lepsza w dwumeczu eliminacji do elitarnych rozgrywek od Bodo/Glimt.

Na wyjazdach Crvena Zvezda zwykle nie przegrywa. Tak naprawdę od 28 listopada minionego roku serbski zespół z placu gry na tarczy schodził tylko dwa razy.

Inter – Crvena Zvezda: historia

Obie ekipy jak na razie mierzyły się ze sobą dwa razy w europejskich pucharach. Miało to jednak miejsce bardzo dawno temu, bo w marcu 1981 roku. Inter wówczas w roli gospodarza zremisowała 1:1. Z kolei w Belgradzie wygrał 1:0.

Inter – Crvena Zvezda: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze. Typ na wygraną Interu Mediolan kształtuje się w wysokości 1.16. Remis oszacowano na 8.10. Z kolei opcja na ewentualną wygrana Crveny Zvezdy wyceniono na 15.00-16.00. Przy okazji wtorkowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Inter – Crvena Zvezda, typ kibiców

Inter – Crvena Zvezda, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią osłabieni brakiem dwóch graczy. Wyłączeni z gry będą Tajon Buchanan i Nicolo Barella. Z kolei w drużynie z Serbii nie będzie mógł wystąpić Ognjej Mimović. Niepewny gry jest również Mirko Ivanić.

Inter – Crvena Zvezda, transmisja meczu

Wtorkowe starcie z udziałem Interu Mediolan i FK Crveny zvezdy w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane od godziny 21:00 na CANAL+ Extra 3. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO BP Ekstraklasy, La Liga czy Premier League. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

