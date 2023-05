Inter Mediolan – AC Milan: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Pierwsza odsłona rywalizacji Rossonerich z Nerazzurrimi zakończyła się zwycięstwem Interu Mediolan 2:0. Czy AC Milan stać na odrobienie strat w rewanżu i awans do finału Champions League? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania. Pierwszy gwizdek w najbliższy wtorek 16 maja o godzinie 21:00.

Inter Mediolan – AC Milan, typy i przewidywania

Czas na decydujące starcia w półfinale Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że przed tygodniem Inter Mediolan wygrał 2:0 z AC Milanem po golach Edina Dżeko oraz Henrikha Mkhitaryana. W rewanżu gospodarzem będą Nerazzurri, choć jak wiadomo, oba kluby dzielą stadion San Siro.

Zdziesiątkowani kontuzjami Rossoneri mają do odrobienia dwubramkową stratę, co nie będzie łatwym zadaniem. Ekipa trenowana przez Stefano Piolego zrobi jednak wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji i zagrać w wielkim finale Champions League z Manchesterem City lub Realem Madryt.

W 6 z ostatnich 10 meczów, w których Inter Mediolan grał u siebie, tylko jedna z drużyn strzeliła gola lub padł remis 0:0. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

Inter Mediolan – AC Milan, ostatnie wyniki

Inter Mediolan jest w doskonałej formie – zaliczył siedem zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywakch, walczy o wicemistrzostwo kraju i finał Ligi Mistrzów, a także zagra w finałowym meczu Coppa Italia z Fiorentiną. Nerazzurri w ostatniej kolejce Serie A pokonali Sassuolo Calcio 4:2. Dużo gorsze są nastroje w czerwono-czarnej stronie miasta, bowiem AC Milan jest w dołku, a w poprzedni weekend sensacyjnie uległ 0:2 Spezii Calcio, dla której bramkę zdobył Przemysław Wiśniewski.

Inter Mediolan – AC Milan, historia

Nerazzurri zdecydowanie lepiej wypadają od Rossonerich w bezpośredniej rywalizacji, jeśli spojrzymy na ostatnie spotkania. Inter Mediolan może pochwalić czterema zwycięstwami z rzędu nad AC Milanem. Podopieczni Simone Inzaghiego w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów wygrali 2:0 z drużyną prowadzoną przez Stefano Piolego po golach Edina Dżeko oraz Henrikha Mkhitaryana.

Inter Mediolan – AC Milan, kursy bukmacherskie

Wtorkowy mecz na Stadio Giuseppe Meazza nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Interu Mediolan wynosi mniej więcej 2.10, a typ na zwycięstwo AC Milanu to około 3.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Inter Mediolan – AC Milan, przewidywane składy

Simone Inzaghi na pewno nie skorzysta z kontuzjowanych Dalberta, Milana Skriniara, a występ Joaquina Correi stoi pod znakiem zapytania. Większy ból głowy ma Stefano Pioli, który nie będzie miał do swojej dyspozycji Ismaela Bennacera czy Zlatana Ibrahimovicia, a nie wiadomo, czy zagrają tacy piłkarze jak Rafael Leao, Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi, Rade Krunić oraz Junior Messias.

Inter – absencje:

AC Milan – absencje:

Inter Mediolan – AC Milan, kto wygra?

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na Stadio Giuseppe Meazza we wtorek 16 maja o godzinie 21:00.

