Holandia – Francja: typy, kursy, zapowiedź (21.06.2024)

Holandia – Francja, typy bukmacherskie

Starcie gigantów odbędzie się w piątkowy wieczór w grupie D na Euro 2024. Na stadionie w Lipsku do rywalizacją staną reprezentacje Holandii i Francji. Oranje przystąpią do potyczki po cennym zwycięstwie nad Polską, odwracając losy meczu o 180 stopni. Holendrzy pierwsi stracili bramkę, ale finalnie mogli cieszyć się z trzech punktów. Z kolei gracze Les Blues odnieśli skromne zwycięstwo nad Austrią. Wygrana mogła cieszyć kibiców, ale została okupiona kontuzją nosa Kyliana Mbappe. W ostatnich ośmiu spotkaniach przeciwko Pomarańczowy francuscy zawodnicy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby być koszmarem Holendrów, notując siedem zwycięstw. Idąc tym tropem, można rozważyć typ z wygraną Trójkolorowych. Mój typ: zwycięstwo Francji.

Holandia – Francja, typ kibiców

Holandia – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii w minioną niedzielę mierzyła się z Polakami osłabionymi brakiem Roberta Lewandowskiego. Biało-czerwoni jednak postawili się Pomarańczowym, zdobywając pierwszą bramkę. Na listę strzelców wpisał się Adam Buksa w 16. minucie. Holendrzy zdołali jednak odpowiedzieć jeszcze przed przerwą, gdy do wyrównania doprowadził Cody Gakpo. Po zmianie stron w końcówce rywalizacji błysnął natomiast Wout Weghorst i ostatecznie cenna wygrana Pomarańczowych stała się faktem (2:1).

Oranje w przypadku ewentualnej piątkowej wygranej mogą zaliczyć czwarte zwycięstwo z rzędu, licząc też ostatnie spotkania kontrolne. Przed startem mistrzostw Europy zespół Ronalda Koemana pozostawił w pokonanym polu Kanadę (4:0) czy Islandię (4:0). W obu tych meczach reprezentacja Holandii pokazała się z niezłej strony w ofensywie.

Zobacz także: Terminarz Euro 2024

Reprezentacja Francji natomiast turniej w Niemczech zaczęła od zwycięstwa nad Austrią (1:0). Było ono jednak skromne i po trafieniu samobójczym Maximiliana Wobera. Na dodatek fanów Le Blues opanował niepokój, bo w trakcie jednego ze starć nos złamał Kylian Mbappe i jego występ w kolejnych spotkaniach na mistrzostwach Europy stał się głównym tematem wśród różnych dyskusji dotyczących Euro 2024.

Zespół Didiera Deschampsa jest bez porażki od czterech spotkań. W tym czasie Francuzi zaliczyli trzy wygranej mecze i raz zremisowali. Trójkolorowi pokonywali przed startem niemieckiego turnieju w sparingach Chile (3:2) oraz Luksemburg (3:0). Z kolei w rywalizacji z Kanadą zaliczyli bezbramkowy remis.

Holandia – Francja, historia i bilans

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w październiku minionego roku. Wówczas w eliminacjach do mistrzostw Europy lepsza była Francja (2:1). Kilka miesięcy wcześniej Trójkolorowi zwyciężyli z kolei różnicą czterech trafień (4:0). Ogólnie w ośmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami siedem razy górą byli zawodnicy Les Bleus, a tylko raz górą byli Oranje. Holendrzy po raz ostatni pokonali Francję w listopadzie 2018 roku, gdy w Lidze Narodów UEFA wygrali różnicą dwóch goli (2:0).

Holandia – Francja, kursy bukmacherskie

Reprezentacje Holandii i Francji to jedni z głównych pretendentów do końcowego triumfu na Euro 2024. Tym samym w piątkowy wieczór dojdzie do starcia gigantów, w którym jednak eksperci większe szanse na zwycięstwo dają Francuzom. Typ na wygraną Trójkolorowych w STS kształtuje się w wysokości 2.25. Ewentualne zwycięstwo Holendrów wyceniono z kolei na 3.20. Tymczasem najmniej realny według analityków bukmacherskich jest remis oszacowany na 3.40.

Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem STS, możesz skorzystać ze świetnej promocji. Stawiając tylko 2 zł możesz zgarnąć aż 300 zł za wytypowanie zwycięstwa Holandii lub Francji. Z oferty możesz skorzystać zakładając konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Więcej informacji o ofercie znajdziesz wyżej.

Holandia – Francja, sytuacja kadrowa

Ronald Koeman ma tylko jeden kłopot przed piątkową potyczką, bo niepewny gry jest Brian Bobey. Z kolei u gości wciąż analizowany jest temat występu Kyliana Mbappe, który złamał nos w poniedziałkowym spotkaniu. Według doniesień mediów zawodnik przegapi hit w grupie C i do gry wróci dopiero na mecz z Polską. Pod nieobecność największej gwiazdy w reprezentacji Francji okazję do gry może otrzymać Bradley Barcola.

Holandia – Francja, przewidywane składy

Reprezentacja Francji w powszechnej opinii jest uważana za drużyną najbardziej kompletna w każdej formacji. Tym samym przypadkiem nie jest to, że w ostatnich ośmiu latach Trójkolorowi znaleźli się dwukrotnie w finale mistrzostw świata. Uwaga kibiców nie musi być zwrócona tylko na Kyliana Mbappe, ale też na graczy takich jak Theo Hernandez czy Antoine Griezmann, którzy też mogą być wartością dodaną w szeregach ekipy Didiera Deschampsa. Chociaż realny jest scenariusz, że selekcjoner Les Blues zdecyduje się na kilka roszad w składzie. Jednocześnie od pierwszej minuty mogą wystąpić Olivier Giroud i Marcus Thuram.

Reprezentacja Holandii będzie musiała sobie radzić bez Frenkie De Jonga oraz Teuna Koopmeinersa, którzy przed startem mistrzostw Europy nabawili się kontuzji. W każdym razie w szeregach Oranje i tak nie brakuje graczy z fantazją i świetnymi umiejętnościami indywidualnymi jak Memphis Depay czy Virgil Van Dijk. Na skrzydłach rządzić mają natomiast Cody Gakpo oraz Xavi Simons.

Holandia Ronald Koeman Francja Didier Deschamps Holandia Ronald Koeman 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi 2 Lutsharel Geertruida 3 Matthijs de Ligt 8 Georginio Wijnaldum 9 Wouter Weghorst 12 Jeremie Frimpong 13 Justin Bijlow 15 Micky van de Ven 17 Daley Blind 18 Donyell Malen 19 Brian Brobbey 20 Ian Maatsen 21 Joshua Zirkzee 23 Mark Flekken 25 Steven Bergwijn 26 Ryan Gravenberch 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Ferland Mendy 6 Eduardo Camavinga 8 Aurelien Tchouameni 10 Kylian Mbappe 12 Randal Kolo Muani 18 Warren Zaïre-Emery 19 Youssouf Fofana 20 Kingsley Coman 21 Jonathan Clauss 23 Alphonse Areola 24 Ibrahima Konaté 25 Bradley Barcola

Holandia – Francja, transmisja meczu

Piątkowy hit na mistrzostwach Europy w Niemczech będzie do obejrzenia w internecie oraz w telewizji. Spotkanie z udziałem reprezentacji Holandii i Francji będzie emitowane na antenach TVP 2 i TVP Sport. Ponadto mecz będzie można zobaczyć dzięki stronie internetowej TVPSport.pl czy aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na urządzenia mobilne i Smart TV. Komentatorami rywalizacji będą Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

