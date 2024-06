Hiszpania – Irlandia Północna: typy, kursy, zapowiedź (08.06.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Hiszpania – Irlandia Północna

Hiszpania – Irlandia Północna, typy na mecz i przewidywania

Najbliższy rywal reprezentacji Hiszpanii będzie silniejszy niż poprzedni. Irlandia Północna wciąż nie należy jednak do europejskich potentatów, więc może przyjąć kilka goli od rywala. Moim zdaniem nie będzie to jednak pogrom, ponieważ przyjezdni nie tracili ostatnio masowo goli. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Hiszpania – Irlandia Północna, ostatnie wyniki

Hiszpanie w 2024 roku grają tylko mecze towarzyskie, ponieważ mieli już awans na mistrzostwa Europy. Zaczęło się źle, bo od porażki z Kolumbią. Później miał miejsce remis z Brazylią. Niedawno La Furia Roja ograła zaś Andorę 5:0.

O stawkę w tym roku nie gra także Irlandia Północna, która nie załapała się nawet na baraże o Euro 2024. Zespół ten w marcu zremisował 1:1 z Rumunią. Później niespodziewanie pokonał Szkocję 1:0.

Hiszpania – Irlandia Północna, historia

Po raz ostatni reprezentacje te zmierzyły się ze sobą, gdy rywalizowały o awans na Euro 2008. W tamtych kwalifikacjach Hiszpania nie miała łatwo, ponieważ u siebie wygrała tylko 1:0. Z kolei w pierwszym spotkaniu lepsza okazała się Irlandia Północna (3:2).

Hiszpania – Irlandia Północna, kursy

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w rywalizacji mają gospodarze. Typ na wygraną reprezentacji Hiszpanii kształtuje się na poziomie 1.10. Remis oszacowano na 8.50-8.80. Z kolei opcję na zwycięstwo reprezentacji Irlandii Północnej wyceniono nawet na 20.50 i to najmniej realny scenariusz według analityków. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Hiszpania – Irlandia Północna, przewidywane składy

Hiszpania: Simon; Carvajal, Le Normand, Cubarsi, Grimaldo; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Oyarzabal

Irlandia Północna: Peacock-Farrell; Hume, Ballard, J Evans, Toal, Spencer; Bradley, C Evans, Charles, Price; Magennis

Hiszpania – Irlandia Północna, typ kibiców

Hiszpania – Irlandia Północna, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz towarzyski z udziałem reprezentacji Hiszpanii i Irlandii Północnej będzie można obejrzeć od godziny 21:30 na antenie Polsat Sport 2. Rywalizację będzie też dostępna w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

