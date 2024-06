Hiszpania – Gruzja: typy, kursy, zapowiedź (30.06.2024)

Meng Gao/Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Hiszpania Gruzja

Hiszpania – Gruzja, typy bukmacherskie

Jeden z faworytów do zdobycia mistrzostwa Europy i absolutny debiutant. Te dwie drużyny zmierzą się ze sobą o ćwierćfinał Euro 2024. Zdecydowanym faworytem do wygranej jest reprezentacja Hiszpanii. Do tej pory nie straciła nie tylko punktu, ale nawet bramki. Jej plany będzie starała się pokrzyżować odważna Gruzja, ale o sprawienie jakiejkolwiek niespodzianki będzie jej szalenie trudno. Ja w tym meczu nie widzę pola na inne rozstrzygnięcie niż wygrana Hiszpanii.

Hiszpania – Gruzja, typ kibiców

Hiszpania – Gruzja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii zdominowała rywalizację w grupie B Euro 2024. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente odnosząc trzy zwycięstwa pewnie awansowała do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Hiszpanie wygrywali kolejno z Chorwacją (3:0), Włochami (1:0) i Albanią (1:0). Ich gra szczególnie w dwóch ostatnich meczach nie była może efektowna, ale bardzo efektywna. Potwierdzeniem tego są również trzy czyste konta w grupowej rywalizacji. Teraz hiszpański zespół chce pójść za ciosem i wysoką dyspozycję potwierdzić również w pucharowej rywalizacji.

Gruzja to natomiast największa niespodzianka obecnego turnieju. Debiutant na Mistrzostwach Europy, który do turnieju finałowego awansował poprzez baraże, awans wywalczył zajmując trzecie miejsce w grupie F. Drużyna Willy’ego Sagnola w czterech meczach zdobyła cztery punkty, prezentując przy okazji bardzo efektowny i odważny futbol.

Gruzini turniej rozpoczęli od porażki 1:3 z Turcją, ale mimo takiego rozstrzygnięcia zebrali sporo pochwał. Ich postawa zaprocentowała w kolejnych meczach, w których najpierw zremisowali 1:1 z Czechami, a następnie sprawili sensację pokonując 2:0 Portugalię.

Hiszpania – Gruzja, historia i bilans

Bilans dotychczasowych pojedynków obu drużyn jest bardzo korzystny dla Hiszpanii, która triumfowała w sześciu z siedmiu spotkań. Gruzini mają na swoim koncie jedną wygraną, którą odnieśli w towarzyskim starciu w 2016 roku.

Ostatnie pojedynki tych zespołów miały miejsce całkiem niedawno, bowiem w ubiegłym roku w ramach eliminacji do Euro 2024. Hiszpania dała Gruzinom dwie lekcje futbolu, najpierw efektownie gromiąc ich 7:1 w Tbilisi, a następnie wygrywając 3:1 przed własną publicznością.

Hiszpania – Gruzja, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są bezlitośni dla gruzińskiego zespołu. Nie dają mu praktycznie żadnych szans na niespodziankę. Rozważając typ na Gruzję kurs w Superbet wynosi aż 14.00. Z kolei stawiając na wygraną Hiszpanii kurs to tylko 1.22. Remis jest z kolei wyceniany na 6.50. Kursy na sam awans to 1.08 w przypadku Hiszpanii i 8.00 w przypadku Gruzji. Oznacza to, że według bukmacherów Hiszpania ma aż 93% szans na awans do ćwierćfinału.

W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na specjalną promocję Superbet. Bukmacher oferuje bowiem możliwość postawienia zakładu na wygraną Hiszpanii lub Gruzji w podstawowym czasie gry po kursie 200!

Hiszpania Gruzja 1.22 6.50 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 czerwca 2024 15:21 .

Hiszpania – Gruzja, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu Luis de la Fuente w niedzielnym meczu będzie mógł skorzystać z usług Rodriego, który w ostatnim meczu pauzował za kartki. Z problemami zdrowotnymi zmagali się ostatnio także Nacho Fernandez i Ayoze Perez. O tym czy będą mogli zagrać zadecydują badania, którym zostaną poddani przed meczem.

Gruzja w meczu 1/8 finału zagra osłabiona brakiem Anzora Mekwabiszwiliego, który pauzuje za dwie żółte kartki.

Hiszpania – Gruzja, przewidywane składy

W ostatnim meczu z Albanią trener Luis de la Fuente dał odpocząć kilku zawodnikom, którzy na spotkanie z Gruzją powinni wrócić do wyjściowego składu. Mowa tu między innymi o utalentowanych Laminie Yamalu i Nico Williamsie. Miejsce na środku ataku powinien zająć Alvaro Morata, który w ubiegłorocznym meczu obu drużyn, który zakończył się wygraną Hiszpanii 7:1, zdobył trzy gole.

W gruzińskim zespole nie należy spodziewać się niespodzianek. Od pierwszej minuty wystąpią między innymi bramkarz Giorgio Mamardaszwili i skrzydłowy Chwicza Kwaracchelia, którzy są największymi gwiazdami drużyny.

Hiszpania Luis de la Fuente Gruzja William Sagnol Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Gruzja William Sagnol Rezerwowi 1 David Raya 5 Daniel Vivian 6 Mikel Merino 9 Joselu 10 Dani Olmo 11 Ferrán Torres 12 Alejandro Grimaldo 13 Alex Remiro 15 Alejandro Baena 18 Martín Zubimendi 21 Mikel Oyarzabal 22 Jesus Navas 25 Fermín López 1 Giorgi Loria 8 Budu Zivzivadze 9 Zuriko Davitashvili 11 Giorgi Kvilitaia 12 Luka Gugeshashvili 13 Giorgi Gocholeishvili 14 Luka Lochoshvili 15 Giorgi Gvelesiani 16 Nika Kvekveskiri 18 Sandro Altunashvili 19 Levan Shengelia 23 Saba Lobzhanidze 24 Jemal Tabidze 26 Gabriel Sigua

Hiszpania – Gruzja, transmisja meczu

Spotkanie Hiszpania – Gruzja w ramach 1/8 finału Euro 2024 rozegrane zostanie w niedzielę (30 czerwca) o godzinie 21:00. Mecz, który odbędzie się Kolonii, będzie transmitowany w Polsce na kanałach TVP1 i TVP Sport. Komentatorami tej rywalizacji będą Mateusz Święcicki i Wojciech Kowalewski.

